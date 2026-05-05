„La data de 28 aprilie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Cluj şi Maramureş, în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile din Franţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire”, au anunţat marţi IGPR şi DIICOT.

Din probatoriul administrat de Tribunalul Judiciar din Rodez (Franța) a reieşit că patru inculpaţi, cu toții cetăţeni români, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor sume importante de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri şi însuşirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea.

„Astfel, în seara de 26 septembrie 2024, conducătorul unui autotren, al unei societăţi înmatriculate în România, ce transporta produse cosmetice ale unei cunoscute firme franceze de profil, a parcat într-o staţie de repaus situată pe Autostrada A75 (Franţa), în cursul zilei următoare constatând dispariţia unei părţi importante din încărcătur”, au precizat IGPR şi DIICOT.

Ulterior, marfa furată, în valoare de aproximativ 975.000 euro, a fost identificată pe teritoriul Italiei, în timp ce era transbordată de doi dintre membrii grupului infracţional organizat între două mijloace de transport, aparţinând aceleiaşi firme din România.

Magistraţii francezi au dispus măsura arestului la domiciliu față de cei doi suspecți.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost găsite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele altor doi membri ai grupării de criminalitate organizată, faţă de unul dintre aceştia, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj dispunând arestarea preventivă”, se arată în comunicat.

În cazul ultimului inculpat, solicitarea a fost respinsă, acesta fiind cercetat într-o altă cauză penală pe teritoriul României.