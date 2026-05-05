Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale

Jessica Alba a reușit din nou să atragă toate privirile, după ce a publicat pe rețelele de socializare imagini dintr-o vacanță relaxantă. Actrița, în vârstă de 45 de ani, a stârnit un val de reacții online, iar fotografiile sale au devenit rapid virale.

CEO al The Honest Company, Jessica Alba a împărtășit momente din escapada sa, în care apare distrându-se pe ski jet, relaxându-se pe apă sau petrecând timp alături de prieteni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Vacanță, distracție și imagini spectaculoase

În fotografii, Jessica Alba apare alături de partenerul ei, actorul Danny Ramirez. Cei doi au fost surprinși pe un iaht, îmbrăcați lejer, într-o atmosferă de vacanță, dar și într-un cadru romantic, cu un peisaj spectaculos în fundal.

Deși imaginile au surprins relația lor, atenția publicului s-a concentrat mai ales asupra aspectului fizic al actriței, care continuă să impresioneze.

Internauții nu au întârziat să comenteze apariția vedetei, iar reacțiile au fost pe cât de entuziaste, pe atât de amuzante. „Să arăți atât de bine la 45 de ani e o crimă”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a făcut legătura cu un trend recent din online: „Acum înțeleg de ce $maxxing este în trend… este efectul Jessica Alba.”

Postările Jessicăi Alba nu au generat doar aprecieri, ci și discuții despre stil de viață, încredere și felul în care vedetele reușesc să inspire publicul.