Atunci când a fost contactat telefonic, Inspectorul General al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a confirmat intervenția Poliției Române, potrivit unei postări pe pagina de Facebook RISE Project.

„Domnul Idorași nu înțelege să respecte regulile instituției. A sustras azi dimineață cheile de la biroul inspectorului șef și cheile de la dulapul cu ciocanele silvice. În acel moment inspectorul șef Heraru a chemat poliția”.

Conform RISE Project, George Gârbacea a susținut că Ministerul Mediului a trimis Comisia de Disciplină la GF București pentru a verifica activitatea instituției.

Atât Mirel Idorași, dar și alți angajați ai GF București s-au acuzat reciproc, depunând plângeri și sesizări referitoare la posibile acte legale. În acest context, Gârbacea a declarat că sunt verificate toate plângerile primite.

„Nu e nimeni părtinitor, comisia verifică tot”.

Totodată, conform RISE Project, zilele trecute, Diana Buzoianu a transmis că directorului Idorași i s-au retras atribuțiile, fiind sesizată DNA cu privire la suspiciuni de abuz în serviciu.

Declarațiile pe care le-a făcut Diana Buzoianu au venit după ce reporterii publicației Reporter de Iași au publicat în urmă cu o săptămână mai multe articole în care Mirel Idorași apare filmat în timp ce poartă discuții contradictorii cu colegi din GF București, dar și înregistrări audio în care angajații s-au acuzat reciproc în legătură cu controale efectuate în trecut, conform postării RISE Project.

