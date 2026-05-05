„Este cel mai tânăr pacient care va avea parte de o asemenea operație în România”

„Un elicopter SMURD a decolat de urgență din Băneasa spre Iași în urmă cu jumătate de oră, avându-l la bord pe prof dr. Vlad Brașoveanu. Acesta va preleva și va împărți în două un ficat al unui donator de 27 de ani aflat în moarte cerebrală.

Cu lobul stâng, mai micuț, profesorul de chirurgie se va întoarce rapid la București pentru a-l transplanta unui copilaș de un an și jumătate care are zilele numărate din cauza unei atrezii de căi biliare.

Operația va avea loc la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar de ligatura extrem de complicată a arterei hepatice se va ocupa, pro bono (ca în alte sute de situații), dr. Dragoș Zamfirescu”, a transmis Dorin Chioțea pe pagina sa de Facebook.

Dorin Chioțea a transmis faptul că acesta este cel mai tânăr pacient care are parte de o operație de acest fel în România.

„Este cel mai tânăr pacient care va avea parte de o asemenea operație în România! Un record absolut, așadar, cu atât mai mult cu cât boala de care suferă este una rară, mortală. Lobul drept va fi oferit unui adult cu ciroză în stadiu terminal, transplantul va fi efectuat la Iași de prof Cristian Lupascu”, a transmis Dorin Chioțea pe pagina sa de Facebook.

Cronologia misiunii contracronometru

„Astăzi, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă prin Inspectoratul General de Aviaţie a realizat o misiune vitală, facilitând transportul unei grefe hepatice ce urmează să salveze un copil de un an şi jumătate. Această intervenţie marchează un moment deosebit, micuţul pacient fiind cel mai tânăr beneficiar al unui astfel de transplant”, a transmis, marţi, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Sursa citată a prezentat cronologia unei misiuni contracronometru: 

„O aeronavă Sikorsky S-70M Black Hawk a decolat de la sediul Inspectoratului General de Aviaţie având la bord colegii noştri piloţi şi un medic de la Institutul Clinic Fundeni.

După aterizarea pe Aeroportul Internaţional Iaşi, medicul a fost preluat de o autospecială de muncă operativă din cadrul ISU Iaşi şi transportat de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Nicolae Oblu» pentru prelevarea grefei de la un donator de 27 de ani. Grefa a fost transportată rapid înapoi la Bucureşti, aeronava aterizând la sediul Inspectoratului General de Aviaţie”.

De la sediul IGAv, medicul și recipientul cu grefa au fost preluați de o ambulanță a Institutului Clinic Fundeni și transportați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, unde are loc complexa intervenție chirurgicală.

​„Gândurile noastre se îndreaptă către familia donatorului, a cărei generozitate a făcut posibil acest miracol, și către echipa de chirurgi care luptă în aceste momente în sala de operație”, conform DSU.

