Horoscop Berbec – 4 februarie 2026:

Ai parte de o zi care poate părea o succesiune de revelații, ca și cum abia acum s-ar ridica un văl de ceață pe de ochii tăi și începi să vezi bine. Vezi mai bine cine ai devenit, ce îți dorești și de ce, ce valoare au ceilalți pentru tine.

Horoscop Taur – 4 februarie 2026:

Astăzi debutează o ultimă etapă de bulversare a personalității și priorităților tale în viață, una ceva mai calmă decât cele anterioare. Până spre vară, vei avea ocazia să faci lumină în propria viață, să definești mai clar cine ești și cine vrei să fii de acum înainte.

Horoscop Gemeni – 4 februarie 2026:

S-ar putea să percepi ziua de astăzi ca pe o descătușare, ca și cum ar dispărea o tensiune necesară, dar stresantă și constrângătoare. Începe să conteze mai mult cât de bine te cunoști, ca să nu alergi după scopuri care nu corespund dorințelor tale reale.

Horoscop Rac – 4 februarie 2026:

Începe o perioadă de clarificare în relațiile cu prietenii, protectorii sau unele dintre rude. Acum se vede ce a urmărit fiecare, de fapt, de ce s-a comportat într-un fel pe care nu l-ai înțeles la momentul respectiv.

Horoscop Leu – 4 februarie 2026:

Azi începe o ultimă perioadă de frământări, încercări, piedici și obstacole neprevăzute care ți-au complicat viața profesională în ultimii ani. Ai la dispoziție câteva luni pentru a limpezi aceste ape tulburi și a selecta ceea ce crezi că merită din tot ce ai realizat.

Horoscop Fecioară – 4 februarie 2026:

Chemarea pe care ai simțit-o în ultimii ani de a crește, de a-ți schimba viața, urcând pe scara socială și profesională începe să se estompeze. Mai ai doar câteva luni din această zbatere care a adus multe lucruri bune, fiecare având o parte rea pe măsură.

Horoscop Balanță – 4 februarie 2026:

Se încheie lunga perioadă de lipsuri, griji și incertitudine pe care o trăiești de mai mulți ani. Motivele sunt multe, începând cu problemele din relația de cuplu, până la pierderile provocate de proasta administrare a unor resurse, și acelea luate cu împrumut.

Horoscop Scorpion – 4 februarie 2026:

Mai ai puțin și se va încheia lunga perioadă de zbucium provocată de nesiguranța pe care ai trăit-o din cauza felului în care au evoluat parteneriatele importante. Totul a fost pus la îndoială, de la intențiile tale, până la meritele pe care credeai că le ai.

Horoscop Săgetător – 4 februarie 2026:

Se apropie de final o perioadă de câțiva ani de căutări, schimbări bruște și dureroase uneori, în plan profesional. Poți privi lunile care urmează ca pe o șansă sau ca pe finalul zbaterii.

Horoscop Capricorn – 4 februarie 2026:

Mai e puțin și vei avea șansa de a trăi pe deplin sentimentele care îți umplu inima tot timpul, dar pe care le-ai ascuns de privirile celorlalți. Pasiunile pe care ți le-ai descoperit în ultimii ani pot deveni profesie.

Horoscop Vărsător – 4 februarie 2026:

Câteva luni mai durează zbuciumul legat de locul în care te vei așeza, pentru o vreme, locul pe care să-l numești al tău, în care să te regăsești mereu. A fost greu, la fel va fi și în continuare, dar merită să faci toate aceste eforturi.

Horoscop Pești – 4 februarie 2026:

Vor dispărea mai multe piedici care au stat în calea progresului tău, sub forma unor împotriviri nedrepte din partea unor persoane din anturajul apropiat sau prin conflictele interminabile cu persoane din familie.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE