Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 noiembrie

Între 13 și 14 noiembrie după-amiaza, posibil moment al succesului, al câștigului de simpatie a unei asistențe ori de prezentare frumoasă și elegantă în public, în contextul desfășurării unei activități profesionale în domeniul cultural, artistic, modă, spectacol care presupune gust, rafinament, sensibilitate și talent sau inspirație.

Între 14 noiembrie, după ora 17:48′, și 17 noiembrie în zori, una sau mai multe confruntări de opinie, stil și metodă de abordare a unei teme comune de viață și activitate cu un prieten. Discrepanțe de viziune, de percepție, de simpatie față de evenimentele curente la care nativul și prietenul sau grupul său de prieteni se raportează.

Între 17 noiembrie, între 4:18′, și 19 noiembrie după-amiaza, cele două case ale sănătății vor sta sub semnul astral al Lunii Pline în Taur din 19 noiembrie, plasată în casa bolilor lungi și cronice, și al celor trei opoziții cu planetele din casa a VI-a a sănătății de fiecare zi. Zone afectatet sunt cele despre care am vorbit și în săptămânile trecute (infecții, sistem endocrin, aparat renal, urinar, genital și componentă psihică).

Veghe atentă asupra felului în care se vor discuta chestiunile organizatorice la locul de muncă și care nu vor fi formulate explicit, ci voalat sau aluziv, pentru a intui ce s-ar putea întâmpla în viitor. Din 19 noiembrie, după ora 16:33′, și până pe 20 noiembrie, peisajul astral curent va fi marcat de tranzitul Lunii prin zodia Gemenilor, ceea ce va fi un factor pozitiv pentru acești nativi.

Nu va fi un sprijin puternic cu privire la forma fizică, la forța de muncă și rezistența la efort, dar le va spori flerul, intuiția și capacitatea de a se descurca în situații complicate; eventual îi va face pe Gemeni mai puțin influențabili sau mai stabili în opiniile lor ce pot fi supuse criticilor celor din jur în intenția lor de a-i convinge de o premisă pe care nativul o respinge.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro "Fără număr, fără număr!". Români cu mormane de euro şi manele pe TikTok, după ce au încasat ilegal venitul de cetăţenie, în Italia

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2021. Taurii se simt ceva mai liber, dar condiționările sunt la fel de puternice

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ: A fost anunțat primul caz. „Este vorba de un bărbat de 30 de ani din Bucureşti”

Telekomsport Arestări de ultim moment! Printre persoanele reţinute se află şi campioana mondială a ţării. Scrisoarea care ar fi dus la situaţia controversată