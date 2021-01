Horoscop săptămânal Pești – 23 – 29 ianuarie 2021

În prima parte a zilei de 23 ianuarie, conversații în care nativii cu greu vor face față provocărilor unor persoane care, cu sau fără rea intenție, le vor pune răbdarea la încercare.

Atenție majoră la deplasările pe care Peștii ar trebui să le facă pentru că întregul context astral negativ sugerează încurcături, conflicte cu partenerii de trafic sau cu autoritățile, accidente legate mai ales de factorul “pământ” sau situații neprevăzute (zăpadă, polei, inundație, drum blocat, devieri de la traseu, anulare a unor curse cu trenul sau cu avionul, etc.). Între 23 ianuarie, după ora 09:43, și seara zilei de 25 ianuarie, context neutru pentru relațiile de familie și viața domestică; zile banale, obișnuite, fără stres dar, probabil, și fără neplăceri sau îngândurări.

Între 25 ianuarie, după ora 20:52, și zorii zilei de 28 ianuarie, context neutru pentru relațiile afective. Fiecare se va bucura cum și de ce va putea să-și ofere în funcție de vârstă, de aspirații, de venit, de timpul disponibil sau de statutul social și de aspirații.

Între 28 ianuarie, după ora 04:54, și 29 ianuarie, cele două case ale sănătății vor sta sub semnul Lunii Pline în Leu, din seara zilei de 28 ianuarie, care va influența casa a VI-a, a bolilor scurte și a sănătății de fiecare zi și, secundar, casa a XII-a a bolilor lungi, cronice, karmice. Firește, prima vizată va fi inima care, alături de sistemul nervos central și periferic, de circulația venoasă și de aparatul loco-motor. Excesele nu sunt indicate, asumarea de riscuri poate altera o stare organică normală sau poate agrava o afecțiune.

Nu vă luați la trântă cu zăpada, cu frigul, cu muntele sau cu alți factori (muncă în regim nesănătos, certuri, supărări exacerbate). Odihna este un factor de protecție: propuneți-vă să leneviți, să experimentați deliciile siestelor prelungite, odihna trupului și tihna sufletului.

