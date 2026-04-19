Experimentarea pe animale sub lupă

În cele două laboratoare britanice, macaci cu coadă lungă, câini beagle, porci și iepuri sunt supuși unor teste menite să determine siguranța medicamentelor înainte ca acestea să fie disponibile pe piață. Fostul angajat, responsabil de înregistrarea materialelor, a declarat că a fost martor la „suferințe imense”. „Conștiința mea nu m-a lăsat să renunț și să plec pur și simplu”, a spus el. „Am simțit că dacă aș putea oferi o fereastră către această lume care fusese ascunsă vederii publice, poate că aceasta s-ar schimba.”

Conform acestuia, animalele care supraviețuiesc testelor sunt sacrificate, iar corpurile lor sunt disecate pentru analize ulterioare. Procedurile durează uneori până la doi ani, perioadă în care animalele sunt imobilizate și supuse unor metode precum „gavajul oral” sau inhalarea substanțelor prin măști atașate de față.

Mărturii tulburătoare din laboratoare și reacția activiștilor

Macacii sunt printre cele mai utilizate animale pentru testele de siguranță, în special pentru medicamente destinate bolilor hepatice sau pierderii în greutate. De asemenea, porcii sunt folosiți pentru teste pe piele, iar iepurii gestanți sunt expuși pentru a evalua efectele noilor tratamente asupra embrionilor.

Fostul angajat a relatat că „țipetele și scâncetele animalelor” sunt imposibil de ignorat. „Nu voi uita niciodată țipătul puternic al purcelușilor mini în timp ce erau supuși diverselor proceduri”, a adăugat el.

Activiștii pentru drepturile animalelor au catalogat aceste imagini ca fiind „șocante” și au cerut Guvernului britanic să accelereze eliminarea testelor pe animale. Lyn White, directoarea Animals International, a declarat: „Aceste teste pe animale, deși au fost efectuate în numele siguranței publice, au fost ascunse vederii publicului. Fără transparență, publicul nu a avut niciodată șansa să își exprime opinia dacă această suferință ar trebui să continue.”

Dezbatere aprinsă: necesitatea testelor pe animale și alternativele viitorului

Susținătorii testării pe animale susțin că astfel de proceduri sunt rare și strict reglementate. Chris Magee, reprezentant al organizației Understanding Animal Research, a explicat că testele pe animale sunt esențiale pentru dezvoltarea medicamentelor care salvează vieți. „Este deja ilegal să folosești un animal în cercetare dacă există o alternativă care nu utilizează animale”, a subliniat el.

Totuși, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a anunțat, în martie 2026, noi ghiduri pentru dezvoltarea unor alternative la testarea pe animale. Acestea includ modele computerizate, inteligență artificială și „organoizi» umani cultivați în laborator. „Există o recunoaștere științifică tot mai mare a faptului că animalele nu oferă modele adecvate ale sănătății și bolilor umane”, a declarat FDA.

Conform organizației americane, peste 90% dintre medicamentele care par sigure în testele pe animale nu trec de studiile clinice pe oameni, din cauza problemelor de siguranță sau eficacitate. Unele medicamente, precum aspirina, ar fi eșuat testele pe animale, dar sunt acum considerate sigure pentru uz uman.

Deși există progrese semnificative în dezvoltarea alternativelor, cum ar fi sistemele „organ-on-a-chip”, acestea nu pot încă replica pe deplin complexitatea unui organism viu. De aceea, oprirea completă a testelor pe animale este considerată de unii experți ca fiind imposibilă pe termen scurt. Totuși, presiunea publică și noile descoperiri tehnologice ar putea accelera tranziția către metode mai etice și mai eficiente.

