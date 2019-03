Marmaris, aventuri în orașul lui Suleyman Magnificul (PUBLICITATE)

Pornește într-un periplu aventuros în Marmaris, în acest sezon estival, și descoperă o destinație luxuriantă ce păstrează o sumedenie de bijuterii istorice și naturale. Profită de reducerile pregătite de turoperatorul Europa Travel și rezervă acum un sejur de 6 nopți de cazare la tarife accesibile de la 250 euro/persoană!

Simbolul orașului Marmaris

Vechiul oraș Physkos nu a fost din cele mai vechi timpuri o așezare prosperă, ba chiar din contră, în vremurile când Suleyman Magnificul a pornit în cucerirea insulei Rhodos, în drumul său a observat starea deplorabilă în care se afla castelul. Sub accesul furiei, sultanul a strigat Miamari as, adică să fie spânzurat arhitectul, expresia care s-a transformat în numele orașului de astăzi. Sub comanda lui Soliman I orașul a prosperat, iar fortăreața a fost întărită cu bastioane, legată prin crenelui și păzită de numeroase turnuri, pentru a servi ca bază militară.

Dacă ajungi în această vară în Marmaris nu poți rata Castelul – simbolul arhitectural al orașului servește astăzi ca muzeul, iar în cele 7 săli expoziționale au loc frecvent evenimente culturale și festivaluri locale.

Magnet pentru sportivi

Marmaris a devenit între timp o importantă rută pentru comercianții care străbăteau traseul Anatolia-Rhodos-Egipt, iar astăzi reprezintă un magnet pentru pasionații de yachting, în fiecare an aici are loc un festival dedicat acestora. Însă, dacă ești pasionat de alte sporturi nautice și de aventură află că stațiunea este gazda a numeroase centre de scufundări, parasailing sau locuri de unde poți închiria inclusiv echipamentul necesar pentru drumeții montane.

Plaje idilice și sate liniștite

Dacă preferi pur și simplu să stai la plajă, Marmaris este gazda unor fâșii generoase de nisip fin, auriu, încadrate de ape de un verde-smarald și amplasate într-un cadru pitoresc de pini și grădini de iasomie. Plaja principală ocupă mai bine de 4 km de coastă și se arcuiește la locul de întâlnire dintre Mediterană și Egee, astfel că peisajele îți vor tăia respirația la propriu.

La numai 9 km distanță de centrul orașului, într-o zonă sălbatică unde turismul nu a știrbit farmecul locului, vei descoperi Icmele – considerată cea mai frumoasă plajă de pe coasta turcească a Egeei. Nisipul fin de un alb sclipitor, laguna azurie și promenada care traversează o grădină de iasomie, te vor duce cu gândul inevitabil la paradis …

Ideal pentru relaxare este și Turunc, un sat pitoresc unde muntele se ciocnește cu marea, iar moștenirea anatoliană este vizibilă pe arhitectura caselor cu acoperișuri din țiglă, dar și în stilul de viață al sătenilor … toate coexistând armonios aici.

Turunc este unul dintre cele mai vechi sate, fiind locuit continuu din vremurile helenice. Dacă iubești natura și vrei să evadezi puțin din cotidian, Delta Dalyan este un adevărat colț de rai, unde întâlnești specii rare de plante și păsări pe care le poți observa la o plimbare cu barca pe lacurile mozaicate cu nuferi. În plus, aici poți să te relaxezi și pe cea mai sălbatică plajă turcească, un loc frecventat de Caretta Caretta, o specie de țestoasă pe cale de dispariție.

Opțional, turoperatorul Europa Travel îți propune câteva excursii interesante. Poți evada pe Insula Cleopatrei ce se remarcă prin plaja din nisip auriu foarte fin, înconjurată de o pădure deasă. Să te scufunzi în apele termale de la Pamukkale – Castelul de Bumbac, ori să descoperi Efes, unul dintre cele mai importante situri arheologice din bazinul Mediteranei.

