Care sunt pașii esențiali ca să speli bradul artificial de Crăciun

Încă din cele mai vech timpuri, tradiția spune că bradul se împodobește din data de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Totuși, odată ce tendințele s-au mai schimbat, au apărut tot felul de mituri și reguli noi pentru împodobirea bradului. Nu trebuie însă să uităm că este important să-l curățăm de praf înainte de a-l pune în suport.

Bradul artificial este, de cele mai multe ori, fabricat din materiale precum PVC sau polietilenă și poate include ramuri cu aspect natural, efect de zăpadă sau chiar instalații luminoase integrate, potrivit Știrile Pro TV. Aceste caracteristici necesită o atenție specială în procesul de curățare. O metodă nepotrivită poate deteriora materialele, afecta componentele electrice sau favoriza apariția mucegaiului și a alergenilor.

Înainte să începi să-l speli, este important să verifici ce tip de brad ai. Dacă acesta dispune de o instalație luminoasă încorporată, evită contactul cu apa și nu îl scufunda. De asemenea, dacă are zăpadă artificială, nu freca excesiv ramurile pentru a preveni dezlipirea stratului.

Cele mai sigure metode pentru spălarea bradului artificial de Crăciun

Pentru a îndepărta praful, folosește o lavetă moale sau un aspirator setat la putere mică. În cazul murdăriei mai persistente, poți utiliza un amestec format din apă călduță și detergent delicat.

Aplică soluția cu o cârpă ușor umezită, evitând contactul direct cu ramurile. Atenție: folosește apa cu moderație și evită zonele cu fire sau conexiuni electrice.

Detaliul la care trebuie să fii atent după ce îl clătești

Uscarea este un pas crucial. Bradul trebuie așezat într-un spațiu bine aerisit până ce se usucă complet. Împachetarea acestuia în stare umedă poate duce la formarea mucegaiului sau la apariția mirosurilor neplăcute.

Înainte de a începe curățarea, pregătește spațiul și uneltele necesare. Recomandat este să lucrezi într-un loc bine ventilat, precum balconul, terasa sau o cameră liberă. Protejează podeaua cu o folie de plastic sau un cearșaf vechi pentru a aduna praful și resturile. Folosește mască, ochelari de protecție și mănuși pentru siguranța ta, mai ales că pe brad se pot acumula praf, acarieni sau spori de mucegai.

Înainte să speli bradul artificial, șterge-l de praf cu o lavetă

Îndepărtează praful cu o lavetă de microfibră prin mișcări ușoare, de la interior către vârf. În locurile greu accesibile, apelează la pămătufuri sau pensule fine. Dacă folosești un aspirator, optează pentru accesorii moi și fixează puterea la nivel minim. Pentru interiorul coroanei, un uscător de păr setat pe aer rece poate ajuta să elimine praful.

Curățarea umedă este necesară doar pentru murdăria persistentă. Utilizează un amestec de apă călduță și detergent delicat sau oțet alb diluat, aplicându-l cu o cârpă bine stoarsă. Este esențial să cureți doar punctual, evitând să uzi excesiv ramurile sau zonele cu componente electrice.

Așază bradul într-un spațiu aerisit pentru a elimina orice urmă de umezeală, prevenind astfel apariția mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute. Spălarea sub jet de apă sau în cadă trebuie practicată doar în cazul brazilor simpli, fără lumini sau efecte de zăpadă, și doar dacă sunt foarte murdari.

