Ministerul rus de Externe a avut ca termen data de 23 decembrie pentru a-și evacua tot personalul din fostul său consulat din Gdansk, un oraș din nordul Poloniei, și pentru a preda clădirea. Cu toate acestea, MAE de la Moscova refuză să dea curs ordinului, menținând încă doi angajați și însușindu-și clădirea, relatează RMF24.

Ambasada Rusiei în Polonia a informat primăria din Gdansk că își păstrează „dreptul” de a folosi clădirea fostului consulat și va menține acolo doi angajați: unul „administrativ” și unul „tehnic”.

În pofida acestei provocări, Ministerul polonez de Externe a decis să nu reacționeze în forță, cum ar fi întreruperea alimentării cu apă sau cu electricitate, pentru a recâștiga controlul asupra clădirii. Unul dintre motive este că regimul de la Moscova i-ar putea șicana pe diplomații polonezi acreditați în Rusia sau ar putea recurge la acțiuni mai grave.

În schimb, MAE de la Varșovia va depune o plângere în instanță pentru a recupera clădirea pe cale legală, chiar dacă un proces riscă să dureze câțiva ani.

Cezary Habel, șeful Departamentului juridic al primăriei din Gdańsk, a declarat că pretențiile Rusiei asupra clădirii sunt complet de neînțeles, deoarece nu există niciun document în acest sens. Oficialul municipal și-a exprimat speranța că partea rusă va participa la procedurile judiciare.

Oficial, clădirea fostului consulat al Rusiei din Gdansk aparține Trezoreriei de Stat. Totuși, timp de mulți ani, rușii au tratat-o ca pe un bun propriu, neachitând chiria și penalitățile acumulate.

În 2023, statul polonez a dat în judecată Rusia pentru neachitarea unei datorii de 1,9 milioane de euro cumulate începând cu 2013, când a fost stabilită chiria. O instanță din Polonia a hotărât ca statul rus să achite măcar o plată parțială de aproape 95.000 de euro, dar MAE de la Moscova nu a răspuns în niciun fel.

Pe 19 noiembrie, la câteva zile de la sabotajele de pe linie ferată, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a denunțat „terorismul de stat” al Kremlinului și a anunțat închiderea ultimului consulat al Rusiei din Polonia, cel din Gdansk. În reacție, MAE rus a închis Consulatul General al Poloniei din Irkuțk, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a îndrăznit să acuze Varșovia de lipsă de bun-simţ.