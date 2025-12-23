Angajații ar fi primit noi directive care vizează persoanele fără adăpost

Potrivit mărturiilor angajaților, aceștia ar fi primit noi directive care vizează persoanele fără adăpost. Un manager ar fi declarat că unii dintre aceștia au acum carduri bancare. În plus, li s-a cerut să nu mai returneze depozitul de doi franci pentru paharele colectate de persoanele fără adăpost.

Capturi de ecran ale unor discuții WhatsApp, transmise către Blick, parte a grupului Ringier Media International, prezintă mesaje precum: „Pentru a combate cerșetoria, trebuie să evităm să le dăm mărunțiș persoanelor fără adăpost”.

Un angajat a fost criticat pentru că a dat 20 de franci unei persoane fără adăpost, despre care s-a spus că era „insistentă și deranjantă”. Florian Schmied, cofondatorul târgului, a explicat că această decizie face parte din strategia de siguranță generală.

„Unele persoane cu intenții rele agresează și deranjează vizitatorii pentru a colecta paharele returnabile”, a declarat acesta.

José Martinez, celălalt fondator, a susținut că prezența persoanelor marginalizate creează un disconfort între vizitatori.

„Sunt murdari, neîngrijiți și colectează inclusiv sacoșe și telefoane”, a spus Martinez.

Târgul folosește o listă cu „persoane care trebuie ținute la distanță”

În plus, acesta a menționat că târgul colaborează cu poliția și utilizează o listă cu „persoane care trebuie ținute la distanță”. Angajații sunt instruiți să identifice comportamentele agresive sau tentativele de obținere frauduloasă a paharelor.

Totuși, angajații consideră că aceste criterii sunt subiective și se bazează pe aparență și situația socială. Termeni precum „pouilleux malhonnêtes” (cerșetori necinstiți) au fost folosiți în comunicări interne, dar Schmied susține că nu sprijină aceste expresii, considerându-le rezultatul stresului.

Angajații au evidențiat și problema condițiilor de lucru. Aceștia susțin că salariile sunt mici și că depind de bacșișuri, dar chiar și acestea nu le-ar fi distribuite integral. Într-o discuție WhatsApp, un manager a propus utilizarea bacșișurilor pentru a compensa greșelile de casă.

„Voi începe să folosesc paharele pentru a acoperi aceste erori, deci vă rog să fiți atenți”, se arată într-un mesaj transmis angajaților.

Organizatorii contestă acuzațiile

Organizatorii contestă aceste acuzații și susțin că un grup de angajați „rău intenționați” ar fi participat la o fraudă internă, încasând de două ori depozitul pentru pahare. Martinez a menționat o pierdere de 10.000 de franci în zece zile, motiv pentru care s-a implementat o regulă conform căreia paharele oferite drept bacșiș trebuie gestionate de un responsabil.

Mai mulți angajați au decis să părăsească târgul din cauza nemulțumirilor.

„Dezamăgit și inconfortabil cu anumite condiții și atitudini de muncă, prefer să mă retrag pentru a-mi menține valorile”, a declarat un barman într-un grup WhatsApp.

Alții au reclamat lipsa respectului și a comunicării în cadrul organizației.