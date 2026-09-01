Un oraș ridicat pe bogății minerale

Norilsk, situat în regiunea Krasnoiarsk din Siberia, este casa a circa 176.000 de locuitori și este construit pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de nichel, cupru și paladiu din lume. Dezvoltarea sa a început în 1935, când autoritățile sovietice au creat un complex minier și metalurgic masiv.

Totuși, istoria orașului este umbrită de lagărele de muncă Norillag, parte a sistemului Gulag. Mii de prizonieri au fost forțați să muncească în condiții arctice extreme, contribuind la construirea minelor și uzinelor, iar mulți dintre ei și-au pierdut viața din cauza frigului, foamei și bolilor.

Lagărele au fost desființate în anii 1950, însă industria a rămas principala sursă de venit pentru Norilsk. Blic subliniază că, de-a lungul deceniilor, orașul a devenit un simbol al exploatării resurselor naturale.

Poluare severă și dezastre ecologice

Industria minieră și metalurgică a adus prosperitate economică, dar și costuri ecologice uriașe. Norilsk este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din lume. Emisiile de dioxid de sulf și alte substanțe toxice au devastat vegetația din jurul orașului. Peisajul din apropierea uzinelor este, pe alocuri, complet lipsit de viață.

În 2020, Norilsk a fost în centrul unei catastrofe ecologice majore. Peste 20.000 de tone de combustibil diesel s-au scurs dintr-un rezervor al unei termocentrale, contaminând solul și râurile din zonă. Incidentul a atras atenția internațională, iar autoritățile ruse au fost criticate pentru răspunsul întârziat.

Viața sub extreme climatice

Climatul din Norilsk este unul dintre cele mai dure de pe planetă. Iernile sunt lungi, cu ninsori care acoperă orașul mare parte din an și vânturi puternice care fac viața de zi cu zi dificilă. În timpul nopții polare, care durează aproximativ 45 de zile, soarele nu răsare deloc.

Vara aduce fenomenul opus – soarele de la miezul nopții, când întunericul dispare complet pentru câteva săptămâni.

Un oraș inaccesibil

O altă trăsătură distinctivă a Norilskului este izolarea sa geografică. Nu există drumuri care să lege orașul de restul Rusiei. Transportul se face pe calea aerului sau prin portul Dudinka de pe râul Enisei. Locuitorii nu pot pur și simplu să se urce în mașină și să călătorească spre Moscova sau alte orașe mari.

Accesul este și mai dificil pentru străini. Norilsk este o zonă cu regim special, iar vizitatorii din afara Rusiei au nevoie de o autorizație oficială pentru a intra. Cu toate acestea, zeci de mii de oameni aleg să numească acest loc casa lor.

Contrast între natură și industrie

Norilsk rămâne un loc unic pe hartă. Blocurile brutale îngropate sub zăpadă, uzinele masive, tundra nesfârșită și săptămânile fără lumină solară transformă orașul într-un exemplu extrem de adaptare umană.

Deși mediul este ostil, iar poluarea este o problemă majoră, rezidenții săi continuă să-și construiască viețile aici, în una dintre cele mai neprimitoare regiuni de pe Pământ.

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