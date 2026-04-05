Perna de pe Titanic este confecționată din pânză și provine de pe una din bărcile de salvare

Confecționată din pânză, perna provine dintr-una dintre cele 13 bărci de salvare ale Titanicului care au transportat supraviețuitorii către nava de salvare SS Carpathia. Potrivit lui Andrew Aldridge, unul dintre experții casei de licitații, este o oportunitate unică pentru colecționari.

„Este cu adevărat o oportunitate unică pentru un muzeu sau un colecționar. Este fără precedent să oferim la licitație un obiect complet autentificat dintr-o barcă de salvare a Titanicului, cu placa originală intactă”, a spus acesta, potrivit BBC.

Totodată, expertul a precizat că o astfel de pernă poate fi inclusiv identificată într-una dintre fotografiile de epocă ale celebrului vas.

„Obiectul poate fi identificat într-o fotografie de epocă a bărcii de salvare numărul 2 de pe Titanic”, a mai spus el.

Povestea pernei de pe Titanic care va fi scoasă la licitație pentru o sumă uriașă

Potrivit presei britanice, perna a fost achiziționată inițial de un prieten al importatorului londonez de ceai Richard William Smith, care a pierit în tragicul naufragiu al Titanicului, la 14 aprilie 1912. Smith se îndrepta către Brooklyn, New York, pentru a-și întâlni partenerul de afaceri, TG Matthews. Trupul său nu a fost niciodată identificat.

Devastat de pierderea prietenului său, Matthews a cumpărat perna atunci când aceasta a fost scoasă pentru prima dată la vânzare de compania Meyer-Forest Corporation, un important furnizor de echipamente pentru nave.

Ulterior, el a păstrat obiectul în biroul său până când l-a transmis nepotului său, George Matthews Byers, în 1926. În 1987, Byers a vândut perna unui nou proprietar, care rămâne anonim până astăzi.

Prețul uriaș pe care l-ar putea atinge perna de pe Titanic la licitație

Perna de pe Titanic va fi scoasă la licitație pe 18 aprilie, la casa de licitații Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire. Obiectul rar ar putea atinge un preț de până la 206.244 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

Obiectul păstrează cele patru inele de alamă intacte și placa originală a bărcii de salvare. Perna va fi vândută împreună cu o bucată autentică de frânghie de pe Titanic și documente care îi atestă autenticitatea.



Această relicvă istorică oferă o legătură fizică cu una dintre cele mai mari tragedii maritime din istorie, fiind considerată un obiect de colecție de o valoare inestimabilă.

Perna din barca de salvare nu este primul obiect de pe Titanic scos la licitație. În toamna anului trecut, ceasul unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut pentru un preț record. Piesa din aur a costat peste două milioane de euro.