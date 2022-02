Este istoria manipulată în funcție de cine spune povestea? „Dușmănie v.2.0”, o piesă de teatru despre cum se naște ura dintre oameni 

La 19 ani a scris prima piesă de teatru, „Căprioare”, montată de Radu Apostol la Teatrul foarte mic, iar din 2019 a început să-și regizeze spectacolele, pentru că vrea să fie el „persoana care dă viață sau omoară propriile mele texte”, spune Gabriel Sandu pentru Libertatea.

Textul pentru spectacolul „Dușmănie v.2.0” l-a început în 2018, când făcea un masterat la Târgu Mureș și simțea foarte puternic tensiunile sociale între români și maghiari, pe care prietenii lui care locuiesc acolo nu le mai internalizează la fel. „De acolo vine titlul de – dușmănie. O dușmănie socială, o foarte mare tensiune între oameni”, explică Sandu. L-a finalizat însă în 2021, inspirat totodată și de divergențele sociale create de pandemia COVID-19.

Dar spectacolul „Dușmănie v.2.0” nu este despre un conflict interetnic, ci despre divergențele care se nasc între oameni din cauza modului în care fiecare interpretează trecutul și alege să prezinte faptele. O piesă vizuală, un proiect de „laborator artistic” al Teatrului Teatrelli, care te face să te gândești cât este adevăr și cât este ficțiune în genul de film documentar.

Spectacolul este construit în jurul poveștii a trei personaje: Ioana (actrița Mihaela Teleoacă), membră a fostei securități, logopedul lui Nicolae Ceaușescu și omul din spatele rostirii discursurilor dictatorului, care ajunge să devină personaj principal al unui film documentar semnat de Alina (actrița Oana Pușcatu). Între cele două, se află Andrei (actorul Alex Mirea), nepotul Ioanei, un tânăr talentat și singuratic.

Libertatea: Cum au apărut cele trei personaje din spectacol?

Gabriel Sandu: La un moment dat, am cunoscut chiar la Tg. Mureș niște persoane din care sunt inspirate personajul Mihaelei Teleoacă și personajul pe care îl joacă Alex Mirea. Mi-am imaginat cum ar fi să-i am ca tipologie, apoi a apărut personajul pe care-l joacă Oana Pușcatu – o documentaristă care vrea să spună povestea lor mai departe. Tema principală a spectacolului, dincolo de comunism, este: cum rescriem realitatea? Cum rescriem istoria? E o chestie care mă interesează de multă vreme. Consumăm foarte mult documentar, iar foarte mult din documentarele pe care le vedem sunt de fapt reenactment (reconstituire istorică, n.r.). Și în spectacol vezi că ei refac anumite scene, iar în film lumea le consumă de-a gata, ca și cum așa s-au întâmplat.

Fiecare dintre personaje are o poveste pe care o vrea spusă și luptă cumva pentru un control al narațiunii și fiecare crede că are acel control, dar la finalul zilei doar personajul documentaristei are controlul asupra poveștii.