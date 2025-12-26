Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026

Grădina Botanică Specială Hamburg-Vandsbek a desemnat, pentru anul 2026, planta otrăvitoare a anului: fasolea obișnuită (Phaseolus vulgaris). Această legumă este frecvent consumată în România, fiind unul dintre cele mai comune produse care se găsesc în bucătăriile gospodinelor. Există zeci de rețete cu fasole boabe, dar ele trbuie să fie pregătite corect.

Alegerea surprinzătoare a fost făcută pentru a atrage atenția asupra toxinelor din fasole. Acestea se elimină doar prin gătirea corectă a legumei. Experții și-au dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la importanța procesului corect de gătire, potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Când poate deveni fasolea o legumă toxică

Fasolea crudă conține o proteină toxică numită fitohemaglutinină. Aceasta cauzează coagularea globulelor roșii și poate fi letal în doze mari. Simptomele intoxicației includ greață, dureri abdominale, vărsături și diaree, apărând la două-trei ore după consum.

În plus, fasolea conține și lectină, un antinutrient care împiedică absorbția substanțelor nutritive. Vestea bună este că toxinele devin inofensive dacă fasolea este gătită corespunzător, timp de cel puțin 15 minute la 100 de grade Celsius.

Cum se fierbe corect fasolea boabe

Fasolea uscată se gătește corect prin înmuiere prealabilă peste noapte în apă rece, pentru a reduce timpul de fierbere și a minimiza gazele. Clătiți fasolea și înmuiați-o 8-12 ore în apă rece, schimbând apa de 2-3 ori dacă este posibil; aruncați boabele care plutesc.

Apoi, fierbeți scurt în apă nouă, scurgeți și clătiți din nou pentru a elimina substanțele iritante.

Puneți fasolea într-o oală cu apă rece deasupra cu 4-5 cm, aduceți la fierbere la foc mediu, apoi reduceți la minim cu capac pe jumătate; fierbeți 45-90 de minute, verificând periodic fără a amesteca excesiv spre final. Adăugați sare doar când e aproape fiartă, pentru a evita întărirea.

