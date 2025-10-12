Podcastul „Prima Dată” este o invitație la descoperire, curaj și autenticitate. Fiecare episod aduce interviuri cu oameni care inspiră, care se reinventează și demonstrează că orice început are puterea de a transforma vieți. Pentru că „Totul începe cu Prima Dată”.

De la vedete și psihoterapeuți, elite creative, biohackeri sau experți din strănătate, podcastul deschide conversații oneste, profunde și emoționante despre acele experiențe care pot schimba un destin.

Trecerea de la tv la business

Mulți o țin minte pe Andreea Raicu din perioada ei de aproape 20 de ani în televiziune, dar ea însăși a simțit „prima dată” diferența când a trebuit să se prezinte la un curs de business. Impulsul ei a fost să spună: „Sunt om de televiziune, am un business.”

„Cel care ținea cursul mi-a zis: e momentul să nu mai spui că ești om de televiziune, e momentul să spui că ești antreprenor. … Mă simt mult mai mult om de afaceri decât om de televiziune, deși cea mai mare parte a timpului meu am petrecut-o în fața camerelor.”, a spus Raicu.

Această distanțare de lumina reflectoarelor, deși firească, a fost un pas important: o dedicare totală către zona antreprenorială, care, recunoaște ea, a cerut mult timp și efort.

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

De la frica de eșec la curajul de a fi original

Vorbind despre frici și limite, ne-am întors la o altă „primă dată” care i-a marcat parcursul: concursul de modelling din Seul, Corea de Sud, din 1995.

„Am plecat acolo cu foarte multă frică… Eram singură, la 18 ani, într-o țară necunoscută, cu niște fete absolut superbe. … Am învățat că singurul mod în care poți să-ți crești încrederea în tine este să te duci în afara zonei de confort, să testezi limitele.”, spune Andreea Raicu.

Pentru ea, a fi curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi la braț cu frica și să nu o lași să-ți guverneze viața.

O lecție și mai dură a venit în 2017, când a pierdut totul – business, sănătate, bani. Un moment dureros, dar, așa cum vede acum, necesar.

„Lecția a fost să-mi arate că am o forță atât de mare și că, dacă o accesez, pot să fac absolut orice… Acea despărțire (de parteneriatul de business) m-a reconectat la forța și la puterea mea.”, afirmă vedeta.

Puterea vulnerabilității: un aliat, nu un dușman

De la perfecționismul impus de televiziune, Andreea Raicu a ajuns să înțeleagă marea diferență dintre imaginea de sine și stima de sine. Investiția în interior este cea care contează cu adevărat.

Un moment de cotitură a fost un discurs ținut la o conferință internațională, urmat de unul la un eveniment TEDx în România, unde s-a vulnerabilizat public. A recunoscut: „V-am mințit, atât pe voi, cât și pe mine, că sunt fericită.”

„După ce n-am mai încercat să fac toate lucrurile pe care eu credeam că le vor oamenii de la mine, s-a creat o altă conexiune. Oamenii… au putut să se conecteze cu mine. Pentru că noi nu putem să ne conectăm cu oameni care sunt ca niște statui. Noi putem să ne conectăm doar la niște oameni care sunt reali.”

Vulnerabilitatea, așadar, nu este o slăbiciune, ci o putere. Odată ce te împaci cu cine ești, nu mai este o problemă să vorbești despre emoțiile tale.

Povestea Andreei Raicu este despre curajul de a renunța la o imagine perfectă și de a îmbrățișa autenticitatea. Este o lecție despre reinventare continuă și despre cum cele mai grele momente pot deveni cele mai prețioase lecții de viață.

Editia integrală poate fi urmarită și pe canalul de Youtube al Ralucăi Hagiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE