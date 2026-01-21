Frații fondurilor UE. Cum ajung două firme să asigure consultanță și execuția pentru aceleași proiecte 

Alături de Efs Expert SRL, compania de consultanță despre care Libertatea a arătat că a livrat și un raport plagiat din documente publice, apare o a doua firmă implicată în aceleași proiecte finanțate din bani publici.

După etapa de consultanță asigurată de Efs Expert, pentru aceleași primării din județul Tulcea intervin ulterior serviciile de proiectare și execuție furnizate de Complex Delta SRL, cea care a câștigat licitațiile de aproximativ 10 milioane de euro.

Unul dintre oamenii-cheie ai acestei companii este Florinel Moldoveanu, fratele lui Valentin Moldoveanu, fost consilier județean PSD, ale cărui date personale coincid cu cele asociate firmei de consultanță.

Tandemul celor două firme legate de frații Moldoveanu

În aprilie 2025, compania Efs Expert SRL a asigurat consultanța de proiect privind infrastructura de agrement cu facilități de acostare pentru comuna Sfântu Gheorghe din Delta Dunării.

Raportul emis pe atunci pentru instituție este luat cu copy-paste din două documente publice emise cu un an înainte de către Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Sud-Est.

La câteva luni distanță, în noiembrie 2025, aceeași primărie a atribuit o licitație de aproximativ 18,6 milioane de lei pentru proiectarea și execuția infrastructurii de agrement.

La procedura de achiziție s-a înscris un singur ofertant, care a și câștigat contractul: Complex Delta SRL, o firmă tot din municipiul Tulcea.

Responsabilul companiei pentru partea de proiecte europene și achiziții publice este Florinel Moldoveanu, fratele lui Valentin Moldoveanu.

Florinel Moldoveanu a figurat în 2009 cu domiciliul la aceeași adresă cu compania Efs Expert SRL.

Legăturile fraților Moldoveanu cu cele două companii care s-au ocupat de consultanță și execuție

Cei doi frați, alături de Gabriela Silav, fosta administratoare și experta firmei Efs Expert SRL, luau masa în familie în cadrul Crăciunului din 2024.

De la stânga la dreapta: Valentin Moldoveanu, Florinel Moldoveanu și Gabriela Silav

Tandemul Efs Expert și Complex Delta s-a repetat și în cazul primăriilor tulcene Nufăru, Mahmudia și Beștepe, unde prima firmă a venit cu consultanța, iar cealaltă cu proiectarea și execuția.

Aproximativ 10 milioane de euro a câștigat în total Complex Delta SRL din licitațiile atribuite de către cele patru primării, conform datelor publicate pe SEAP. Acestea fac parte din Programul Regional Sud-Est (PR Sud-Est) 2021-2027, finanțat prin fonduri europene.

Frații Moldoveanu nu au răspuns la întrebările reporterului după ce au fost contactați în scris.

Complex Delta SRL aparține unui afacerist inclus în trecut în topul celor mai bogați români

Proprietarul companiei Complex Delta SRL este omul de afaceri Hristu Caraman.

Hristu Caraman. Foto: Forbes.ro

Cu un trecut fără activitate politică şi scandaluri mediatice, numele lui Caraman a apărut în topul Forbes al milionarilor români din anul 2011, scrie Adevărul.

Contactat pentru un punct de vedere, Hristu Caraman nu a oferit un răspuns la întrebările reporterului.

În urmă cu câțiva ani, Complex Delta SRL a făcut echipă cu firma Max Boegl SRL pentru modernizarea falezei din municipiul Tulcea după ce împreună au câștigat licitația de aproximativ 50 milioane de euro din partea Consiliului Județean.

Libertatea a arătat în exclusivitate că la câteva zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, Max Boegl s-a mutat în apartamentul firmei Condor SRL, controlată de Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

În joc intră și compania fiului lui Caraman

La începutul lunii august 2025, Primăria Murighiol din Delta Dunării a atribuit direct un contract de 250.000 de lei către compania Efs Expert. Societatea se obliga să asigure consultanța pentru dezvoltarea infrastructurii conexe de utilitate publică (sistematizare și amenajare mal).

Trei luni mai târziu, aceeași primărie atribuie licitația pentru proiectare și execuție estimată la peste 12,2 milioane de lei firmei Mitrofar SRL, fiind singurul ofertant care s-a și înscris.

Mitrofar SRL este administrată de Constantin Caraman, fiul lui Hristu Caraman. Cei doi au fost până în 2021 acționari în această companie.

Constantin Caraman nu a oferit un punct de vedere până la publicarea acestui material.

Primăriile refuză să trimită documentația realizată pentru consultanță sau afirmă că nu există

În contextul în care raportul realizat de Efs Expert SRL pentru Primăria Sfântu Gheorghe din județul Tulcea s-a dovedit a fi plagiat, am solicitat documentația și de la celelalte instituții publice cu care societatea legată de Valentin Moldoveanu a încheiat înțelegeri.

În toate cazurile, solicitările au fost respinse. O parte dintre primării au motivat refuzul prin invocarea unor clauze de confidențialitate prevăzute în contracte, deși materialele respective au fost plătite din bani publici, circumstanță care exclude aplicarea secretului comercial.

Una dintre aceste primării este cea a comunei Murighiol. Aceasta ne-a transmis oficial că „documentele tehnice elaborate, inclusiv rapoarte întocmite de prestator (…) conțin atât informații confidențiale, cât și elemente protejate de drepturi de proprietate intelectuală a prestatorului, conform prevederilor contractuale. Acestea nu sunt destinate publicității și nu pot fi divulgate fără acordul expres al emitentului”, spun reprezentanții instituției după ce au fost contactați de reporterul Libertatea.

Răspunsul Primăriei Murighiol motivând refuzul de a ne trimite rapoartele firmei Efs Expert SRL pentru care s-au plătit bani publici

Primarul comunei Murighiol este Alexandru Ignat (PSD), aflat la primul mandat de edil. La capitolul studii, Ignat a finalizat liceul cu diploma de bacalaureat, fiind de profesie electrician pentru instalații navale, conform site-ului instituției.

Alexandru Ignat, primarul comunei Murighiol

Într-un alt caz, Primăria Nufăru ne-a comunicat că deocamdată „nu există nicio documentație/raport transmis de Efs Expert SRL, iar în momentul în care vom avea raportul îl vom transmite către d-voastră”.

Aceeași poziție a fost exprimată și de primăriile Sarichioi și Beștepe, din județul Tulcea, care au susținut că firma menționată nu a elaborat rapoarte sau alte documente în cadrul achizițiilor respective.

Totodată, reprezentanții Primăriei Sulina au precizat că cele două achiziții publice atribuite companiei Efs Expert SRL nu s-au finalizat prin semnarea unor contracte.

