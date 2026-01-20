Ce spun angajatorii despre tinerii din Generația Z și competențele digitale la locul de muncă

Generația Z, numită și „generația digitală” în presa franceză, a fost întâmpinată cu mari speranțe în piața muncii. Încă de la început s-a crezut că aceștia vor domina domeniul tehnologiei, însă realitatea se pare că nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Multe companii au fost dezamăgite, iar cotidianul francez notează că miturile despre Generația Z se prăbușesc în fața faptelor.

„Nu știu nici măcar să folosească Excel-ul sau ce este o Funcție SI. Chiar și programele simple sunt complicate pentru ei. Microsoft Office este adesea greșit înțeles, iar PowerPoint este foarte puțin utilizat. Acum șapte ani, angajam tineri fără să le cerem pregătire, gândindu-ne că au competențele necesare. Dar am fost dezamăgit”, a explicat Frédéric, manager pentru dezvoltare la o companie din Franța, pentru Le Figaro.

Totuși, acesta atrage atenția asupra faptului că angajații calificați, care încă știu să folosească programele de bază, sunt esențiali în toate domeniile și devin din ce în ce mai valoroși în firmele în care lucrează.

Competențele digitale în Generația Z sunt la un nivel scăzut, arată un studiu

Un raport publicat pe platforma publică franceză pentru evaluarea competențelor digitale PIX, la sfârșitul lui 2025 și citat de presa franceză, arată că doar 22% dintre studenți ating nivelul minim necesar pentru piața muncii, iar 17% ajung la nivel avansat sau expert.

Mai mult, studiul indică o stagnare: cei cu un nivel slab de competențe digitale au dificultăți în a recupera decalajul. Experții atrag atenția asupra faptului că societate a confundat abilitățile de a folosit tehnologia cu competențele digitale. Presupunerea a condus la neglijarea formării digitale.

„Am confundat abilitatea de a folosi tehnologia cu competențele digitale. Nu pentru că cineva petrece mult timp pe telefon înseamnă că știe să creeze un site web. S-a crezut că nu au nevoie de cursuri, ceea ce i-a făcut mai vulnerabili”, a explicat și Axelle Desaint, coordonator al programului „Internet fără frică”.

Generația Z ar putea întâmpina probleme de adaptare cu tehnologia de la locul de muncă

Justin, șef de departament în domeniul IT, remarcă și dificultăți de adaptare la tehnologiile noi. Acesta mai precizează că tinerii au adesea obiceiuri greșite în utilizarea tehnologiei, ceea ce îngreunează corectarea lor.

„De exemplu, un angajat tânăr care nu folosește Mac acasă va avea dificultăți mai mari în a se obișnui cu el la locul de muncă decât un coleg mai în vârstă”.

Lipsa formării critice este o altă problemă pe care angajatorii o aduc în discuție. Spre exemplu, Axelle Desaint spune că spiritul critic este esențial pentru utilizarea eficientă a tehnologiei.

„Pe lângă utilizare, lipsește educația pentru spiritul critic și informarea despre instrumentele digitale, esențiale pentru o utilizare eficientă”.

În privința securității cibernetice, raportul Pix arată că doar 50% dintre studenți știu ce să facă în cazul unei tentative de furt de identitate, iar 10% pot recunoaște atacuri precum phishing sau fraude financiare.

Tinerii se confruntă cu presiunea așteptărilor din partea angajatorilor

Pentru mulți, reputația de „experți în tehnologie” se transformă se transformă rapid într-o adevărată problemă.

„La început, e flatant. Ești văzut ca un geniu al tehnologiei, și dacă transformi un document în PDF, ești lăudat”, spune Charlie, 26 de ani.

Totuși, ea precizează că dezamăgirea apare rapid, mai ales atunci când li se cer lucruri dificile, fără să existe sprijin sau îndrumare. Mai mult decât atât, potrivit unui studiu realizat în 2025, tinerii din Generația Z sunt cei mai anxioși din toate timpurile.

„Apoi ți se cer lucruri imposibile sau foarte dificile, fără sprijin”, adaugă acesta. Un studiu al Daily Advisor arată că 28% dintre tinerii angajați nu se simt sprijiniți când se introduc tehnologii noi la locul de muncă, comparativ cu 22% dintre baby boomers.

Axelle Desaint avertizează că un nou pericol se conturează. „Vom avea aceleași așteptări exagerate și dezamăgiri cu inteligența artificială. 70% dintre adolescenți folosesc AI, dar în câțiva ani companiile vor descoperi că utilizarea AI nu înseamnă să o stăpânești”, mai precizează expertul.

Generația Z schimbă radical piața muncii. Tot la finalul anului 2025, experții au dezvăluit motivele pentru care angajatorii îi concediază pe tinerii din Generația Z.