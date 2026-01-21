Times Higher Education Rankings by Subject 2026. Performanța universităților românești în clasament

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se remarcă prin cele mai multe prezențe în clasament, cu un total de nouă apariții, reprezentând o optime din totalul național de 72 de mențiuni, potrivit edupedu. Totuși, Universitatea Transilvania din Brașov este singura din România care reușește să se plaseze în jumătatea superioară a unui clasament, ocupând poziția 501-600 în domeniul Științele Fizicii.

Universitatea din București și Universitatea Al. I. Cuza din Iași urmează cu câte șapte apariții în clasament. Alte instituții, precum Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova și Universitatea din Oradea, au câte 5 apariții fiecare. În schimb, universitățile tehnice și medicale din România, în majoritatea cazurilor, au doar câte o prezență notabilă în acest top.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Foto: Facebook

Cum se plasează universitățile românești în clasamentele Times Higher Education Rankings by Subject 2026

România a obținut cele mai bune rezultate în domeniul Psihologiei, unde Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea de Vest din Timișoara s-au clasat pe locurile 401-500, iar Universitatea Al. I. Cuza din Iași a fost inclusă în intervalul 501-600. În același timp, Universitatea Babeș-Bolyai a avut rezultate notabile în domeniul Științelor Sociale (601-800), alături de ASE București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea de Vest din Timișoara.

Educație

În domeniul Educației, doar două universități românești au fost incluse în clasament, ambele în intervalul 601-800: Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din București. Prima se remarcă prin calitatea cercetării și perspectivele internaționale, în timp ce Universitatea din București obține scoruri mai bune la calitatea predării și mediu de cercetare.

Științele Fizicii

În domeniul Științelor Fizicii, Universitatea Transilvania din Brașov a obținut cea mai bună clasare dintre toate universitățile românești, situându-se în intervalul 501-600 dintr-un total de 1497 de instituții internaționale. Alte universități românești, precum Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea din București, au fost incluse în intervalul 1001-1250.

Științele Vieții

În ceea ce privește domeniul Științelor Vieții, Universitatea Transilvania din Brașov și USAMV Cluj-Napoca s-au clasat cel mai bine, în intervalul 601-800, în timp ce alte universități, precum Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai, s-au situat în intervalul 801-1000 sau mai jos.

Afaceri și Economie

În domeniul Afaceri și Economie, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea de Vest din Timișoara au obținut cele mai bune clasări, în intervalul 601-800, fiind urmate de ASE București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea din Craiova, în intervalul 801-1000.

Informatică

Domeniul Informaticii a inclus patru universități românești în intervalul 801-1000: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea din București. Alte instituții, precum Universitatea Al. I. Cuza din Iași sau Universitatea Transilvania din Brașov, s-au clasat în intervalul 1001+.

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Foto: Shutterstock

Liderii clasamentelor internaționale

Câteva universități de prestigiu internațional domină constant vârful clasamentelor pe diverse domenii. Printre acestea, se numără Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Oxford, University of Cambridge și Harvard University.

În ciuda creșterii numărului de prezențe în clasamentele internaționale, performanțele universităților românești sunt încă modeste. Cu toate acestea, eforturile depuse pentru îmbunătățirea calității educației și cercetării ar putea da rezultate mai bune pe termen lung.

