Dacă te afli în această situație îți oferim în acest articol toate informațiile de care ai nevoie și care sperăm să te ajute pentru a obține viza de flotant.

Ce este viza de flotant

Viza de flotant, care este cunoscută și sub denumirea de adeverință de flotant, este un document emis de autoritățile locale din România, care atestă faptul că, din diferite motive, o persoană locuiește efectiv la o anumită adresă, alta decât cea care este menționată pe actul său de identitate. Altfel spus, viza de flotant reprezintă dreptul unei persoane de a locui la o anumită adresă, chiar dacă nu deține acolo o proprietate sau nu are un contract de închiriere încheiat pe numele său.

De asemenea, viza de flotant este un document oficial care atestă locația ta de reședință pe teritoriul țării. Cu toate acestea, adeverința de flotant îți va permite să te înregistrezi cu domiciliul într-o anumită locație, însă nu îți va conferi și drepturi de proprietate sau de închiriere asupra locuinței respective.

Cât este valabilă viza de flotant

Potrivit legislației în vigoare, mențiunea privind stabilirea reședinței se va înscrie pe actul de identitate la cererea persoanei care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară, adică alta decât cea care este înscrisă pe cartea de identitate. Suplimentar, în termenul amintit, vei avea obligația să faci și cererea pentru înscrierea în cartea de imobil.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ce spune nepotul femeii eliberate de Hamas care le-a strâns mâna răpitorilor. „Un gest de pace care îi face de ruşine pe ucigași”

În ceea ce privește valabilitatea, mențiunea privind stabilirea reședinței este valabilă doar pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. Trebuie spus că perioada pentru care se acordă viza de flotant nu poate fi mai mare de un an. Cu alte cuvinte, după ce trece un an de la obținerea vizei de flotant, deținătorul actului de identitate trebuie să se adreseze încă o dată autorităților locale pentru prelungirea vizei și tot cu până la un an.

În același timp, aceasta trebuie să fie actualizată ori de câte ori se schimbă locația de reședință. În cazul în care te vei muta la o altă adresă, atunci va trebui să actualizezi viza de flotant la noua locație într-un anumit termen pe care îl stabilesc autoritățile locale. Este foarte important să îți menții viza de flotant actualizată și să respecti cerințele legale pentru a evita eventualele consecințe negative.

Cine eliberează viza de flotant

Acest document este extrem de important deoarece constituie o dovadă legală a domiciliului pe care îl are acea persoană într-o anumită localitate. Viza de flotant conferă persoanei respective dreptul de a beneficia de o serie de servicii publice și private la acea adresă, precum și înregistrarea la un medic de familie, la școală sau la anumite instituții guvernamentale și alte avantaje care presupun o adresă de reședință stabilă.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Fenomen care crește rapid în România: nașterile acasă. Iar statul privește de pe margine și mamele se inspiră de la influenceri

Este important de știut faptul că viza de flotant este utilă în situațiile în care cineva locuiește temporar într-un anumit apartament, într-o anumită casă ori într-o altă locație, în care nu este proprietar sau titular al contractului de închiriere. Persoanele care se află cel mai des în această situație sunt studenții, care fie locuiesc în cămine studențești, fie locuiesc împreună cu alți prieteni sau rude fără să dețină un contract formal de închiriere.

În cât timp se eliberează viza de flotant

Viza de flotant este emisă de către primării și este necesar nu doar pentru a dovedi că locuiești într-o anumită locație, ci și pentru a te putea înregistra oficial la acea adresă.

Procedura de eliberare a vizei de flotant poate varia în funcție de administrația locală și de volumul de solicitări. În general, se estimează că procesul poate dura între 15 și 30 de zile lucrătoare, însă durata poate varia în funcție de o serie de circumstanțe individuale.

Este bine de știut că poți să contactezi autoritatea locală responsabilă de eliberarea vizelor de flotant ca să obții mai multe informații specifice, dar și pentru a afla durata exactă a procesului de eliberare a vizei.

Recomandări Ascunși în aeroport, salvați cu elicopterul. Ce au trăit evreii atacați în revolta antisemită din Daghestan, Rusia. „Am spus că sunt musulman, pentru că eram speriat de moarte”

Cum obții viză de flotant

Pentru a putea obține viza de flotant va trebui să te adresezi primăriei din zona în care dorești să-ți stabilești reședința, indiferent dacă este vorba despre schimbarea orașului ori a sectorului, dacă locuiești în București.

Procedura propriu-zisă de obținere a vizei de flotant nu este una deloc complicată. Tot ceea ce trebuie să faci este să completezi o cerere-tip pentru stabilirea reședinței pe care apoi să o depui la Serviciul de Evidență a Populației. Dacă locuiești cu chirie va trebui să vorbești cu proprietarul locuinței și să atașezi la cererea pentru viza de flotant și contractul de închiriere.

Ce trebuie să mai știi este faptul că, în situația în care cineva decide să găzduiască o altă persoană pentru o perioadă care depășește 30 de zile, aceasta este obligată să anunțe imediat fie Poliția, fie Serviciul de Evidență a Populației de pe raza teritorială a localității sau a sectorului (pentru București) în care există imobilul unde persoana dorește să fie înregistrată cu domiciliul temporar.

Ce acte ai nevoie ca să obții viză de flotant

În demersul tău pentru obținerea vizei de flotant vei avea nevoie de o serie de documente. Trebuie să știi că actele necesare pentru obținerea adeverinței de flotant variază în funcție de primăria și de situația ta personală. Cu toate acestea, iată o listă generală a actelor de care vei avea nevoie:

Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

Cererea de luare în spațiu completată de cel care deține locuința unde dorești să locuiești temporar și care este dispus să te primească în spațiu. Acesta poate fi persoană fizică sau juridică. Cererea va fi însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul anterior.

Declaraţia pe proprie răspundere a persoanei solicitante (anexa nr. 14 la lege), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele anterioare.

Cerere-tip de viză de flotant. Trebuie să completezi o astfel de cerere tipizată, care poate fi obținută de la primărie sau care este disponibilă pe site-ul instituției. Această cerere va trebui completată cu datele tale personale.

Actul de identitate. Acesta poate să fie buletinul ori cartea de identitate a persoanei care solicită viza de flotant. Documentul trebuie să fie valabil și să conțină adresa la care se dorește stabilirea domiciliului.

Dovada dreptului de folosință a locuinței. Vei putea avea nevoie de acte care să dovedească faptul că ai dreptul să locuiești la adresa respectivă. Această dovadă poate consta în contractul de închiriere, titlul de proprietate sau adeverința de la proprietarul locuinței.

Alte documente specifice. La cererea autorităților locale, ar putea fi posibil să prezinți și alte documente, cum ar fi certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, adeverință de salariu sau alte adeverințe de la locul de muncă, acte de studii sau alte documente care să ateste situația ta financiară sau cea profesională.

Facem precizarea că viza de flotant se eliberează fără nici o taxă. Totuși, va trebui să achiți o taxă de timbru în valoare de 5 lei și poți face acest lucru fie la Poștă, fie la ghișeul de la Taxe și Impozite.

Ce diferență este între viza de flotant și mutație

Deși ambele fac referire la înregistrarea unei persoane la o anumită adresă, viza de flotant și mutația sunt două concepte diferite. Așa cum spuneam anterior, viza sau adeverința de flotant dovedește faptul că o anumită persoană are dreptul să locuiască temporar la o anumită adresă, fără să aibă o proprietate pe numele său ori un contract de închiriat, notează site-ul InfoCons. Viza de flotant este folosită de obicei de studenții care au de stat trei sau patru ani într-o altă localitate, la cămin.

De partea cealaltă, mutația se referă la schimbarea adresei de domiciliu permanent în baza unui act legal, cum ar fi un contract de închiriere, act de proprietate sau act de vânzare-cumpărare a unei locuințe. Mutarea domiciliului implică schimbarea adresei de înregistrare în actele de identitate ale persoanei respective și presupune anumite demersuri administrative, cum ar fi înregistrarea la primărie și la Serviciul de Evidență a Persoanelor. Mutația este o procedură permanentă care se aplică atunci când o persoană dorește să-și stabilească domiciliul la o altă adresă decât cea anterioară.

Vezi şi ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului!