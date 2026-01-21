George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România”. Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă

În fiecare miercuri, de la ora 20.30, PRO TV difuzează câte două episoade din cel de-al doilea sezon „Tătuțu’”, iar serialul a ajuns în punctul în care unele conflicte lasă răni mult prea adânci.

Libertatea a stat de vorbă cu George Mihăiță, pentru a afla cum a fost să-i dea viață lui Bebe „Măcelaru’” Udrea din „Tătuțu’”, acolo unde personajul este mult mai tânăr decât cel interpretat în „Clanul”. Ambele seriale pot fi văzute în întregime pe VOYO.

„M-am simțit într-un fel confortabil, după mii de ore de învățat textele, în ambele ipostaze. Mi-a fost puțin mai greu cu personajul din «Tătuțu», fiind aflat la începutul ascensiunii lui… În «Clanul», personajul era realizat, oarecum mai sigur pe el și, în cele din urmă, mai indiferent în fața morții”, a spus George Mihăiță.

Am fost curioși să aflăm cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă pe George Mihăiță, iar actorul ne-a dezvăluit că părerile oamenilor sunt unele foarte plăcute.

„Vaai, aici se întâmplă cele mai tari reacții! În primul rând, toată lumea îmi zâmbește, ceea ce este un mare compliment. Iată câteva păreri auzite despre «Tătuțu»: «Sunteți cel mai iubit interlop din România», «Îmi vine să vă strâng de gât și peste 5 minute să vă iau în brațe», «Tătuțu, o tocăniță golănească» și, în fine, «Mata la cimitir o să mergi Tătuțu»”, a mai afirmat George Mihăiță în exclusivitate pentru Libertatea.

