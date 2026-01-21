Incidentul a avut loc în jurul orei 14.40 și a determinat circulația în sistem pendulă pe două tronsoane: Piața Sudului – Eroii Revoluției (firul II) și Tudor Arghezi – Piața Sudului (firul I).

„Metrorex informează că astăzi, 21.01.2026, în jurul orei 14.40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul I”, a transmis compania.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și a altor instituții abilitate, iar conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), echipele de salvare au intervenit pentru extragerea victimei, o femeie de 60 de ani, de sub o garnitură de metrou.

„În urma deconectării rețelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă. În urma evaluării medicale, s-a constatat că aceasta prezintă multiple traumatisme și urmează să fie transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni”, a precizat ISU București-Ilfov.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Conform procedurilor interne, Metrorex și autoritățile competente vor deschide o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Călătorii au fost informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

