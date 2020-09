(Publicitate) Actorul Marius Manole dă startul Astra Film Festival

Mâine începe Astra Film Festival 2020, cu o Gală de deschidere în care actorul Marius Manole va prezenta principalele puncte de atracție ale celei de-a 27-a ediții a Festivalului și cu un concert de nopți mari al trupei Subcarpați. Totul, pe Scena de pe Lac, în cadrul mirific al miraculosului Muzeu Astra. Și pentru că deja sunt sold out proiecțiile Valuri AFF de pe ecranul dintre mori de vânt, vizionate din barcă, organizatorii anunță suplimentarea unor locuri amplasate pe malul lacului.



Ediția Astra Film Festival 2020 este una în care accentul atât pe creativitate și pe calitatea selecției filmelor documentare, cât și pe respectarea unor reguli normale, adaptate la vremurile în care trăim. Publicul trebuie să nu simtă că ar fi vorba despre o ediție-constrângere, ci de una în care Astra film Festival s-a reinventat. O situație specială, în care cuvântul de ordine este: „Bucurați-vă responsabil de Astra Film Festival!”.



„Sunt trei motive pentru care vă chem să veniți să vă faceți plinul de film documentar la Astra Film Festival. Unu: să exersați ascultarea, atenția, empatia. Doi: să înțelegeți, retrăind emoții, povești ale semenilor voștri. Trei: să descoperiți alte perspective, soluții, lumi omenești contemporane”, a spus actorul Marius Manole.



Sâmbătă și duminică, Astra Film Festival se va instala în Muzeul Astra. Sâmbătă, la ora 16:00, filmul „Între lumi” (Maria Cinar-Jigan), cu sesiune Q&A la final, va deschide seria de proiecții la Amfiteatru, unde va urma apoi, de la 16:30, filmul „Reflexii în Est” (Andreea Cristina Borțun), de asemenea cu sesiune Q&A și Expo talk „Identități feminine în ruralul sudic românesc” cu regizoarea și cu autoarea Mihaela Miroiu. La ora 18:00 va fi difuzat la Târgul de țară filmul „August 23 1944/2019” (Andra Tarara, David Schwartz, Roland Ibold), urmat de Q&A. La ora 20:00, două evenimente în paralel. Pe de o parte, la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” va fi proiectat filmul „Lumea văzută de Amazon” (Thomas Lafarge și Adrien Pinon). Pe de altă parte, începe Programul Valuri AFF, cu prima proiecție între mori de vânt, vizionată din bărci care plutesc pe lac: filmul „Povestea lui Fatat”(Ibrahim Harb).



Pentru că proiecțiile din cadrul Programului Valuri AFF de sâmbătă, duminică și luni sunt deja sold out, organizatorii, împreună cu cei de la Muzeul Astra, au găsit o soluție de ultima oră: „Pentru că este o cerere foarte mare de bilete pentru aceste proiecții speciale, cărora le-am zis Valuri AFF, am decis să amenajăm un amfiteatru și pe uscat, la „Casa podarului”, de unde aceia care nu au avut loc în bărci sau pe hidrobiciclete să poată viziona proiecțiile în condiții bune și în deplină siguranță. Să ne bucurăm responsabil de film, natură și de oraș cu toată ființa”.



Seara de sâmbătă se încheie cu alt moment al Programului Vibrații AFF: mult așteptatul concert Șuie Paparude, de la or 22:00, pe Scena de pe Lac.



Programul complet Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020/



Proiecțiile și evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfășura în 8 locații: Scena de la Lac, Târgul de țară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru și Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava – Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în Piața Mică din centrul istoric al Sibiului.



Biletele pentru AFF2020 sunt puse în vânzare on-line pe https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ și pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival și vor fi disponibile la casieriile AFF începând de vineri, 4 septembrie, la intrarea în Muzeul Astra (str. Pădurea Dumbrava 16), respectiv de sâmbătă, 5 septembrie, în Piața Mică nr 11 (la intrarea în sediul Astra Film) și la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) – doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.



Filmul de prezentare a festivalului:

Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.



Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.



