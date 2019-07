(Publicitate) Casio G-SHOCK – Official timekeeper la Neversea si Untold 2019

Casio G-SHOCK ceasul devenit simbol al stilului urban, indestructibil, inconfundabil, inimitabil, este pentru al doilea an consecutiv official timekeeper la cele mai cool festivaluri de muzică ale verii – Neversea și Untold. Pentru că timpul și distracția sunt elemente dinamice, definite de o energie proprie, colaborarea din 2018 continuă și în acest an cu noi activări la malul mării, dar și într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale României – Cluj. Astfel, mediul outdoor și mediul urban se îmbină în continuare într-o atmosferă cu adevărat cool.