Despre cultura hidroponica putem spune ca este acea cultura care ajuta la cresterea controlului asupra diferitelor aspecte cum ar fi temperatura, concentratia nutrientilor si chiar oxigenul din zona radaciniilor plantelor. Este cel mai nou trend din horticultura, denumita si cultura fara sol..

Sistemul hidroponic utilizeaza ingrasaminte pe baza de apa, spre deosebire de ingrasamintele solului. Aceasta practica este relativ noua pentru agricultori, desi este o practica larg raspandita in sele din Statele Unite.

Avantajele culturii hidroponice

Cultura hidroponica ofera plantelor posibilitatea de a creste oriunde, indiferent daca exista un sol bun sau orice sol in orice caz. Cele mai multe dintre cele mai mari sere, precum și mulți cultivatori mici, folosesc hidroponia din același motiv. Este mult mai usor sa evaluati si sa monitorizati fertilitatea unei culturi hidroponice.

Stiti ce este disponibil pentru plante, deoarece ii dati toate substantele nutritive. In cultura in sol, este mai dificil sa evaluati disponibilitatea nutrientilor, chiar daca stiti ce este in sol. In cultura hidroponica, bolile radacinilor sunt, de asemenea, mai usor de rezolvat, avand in vedere ca nu exista nici o transmisie a bolii de la cultura anterioara.

Daunatorii, bolile, dezechilibrele de fertilitate si sarurile se pot acumula in sol in timp. aceasta cultura va permite sa incepeti in fiecare an in stare proaspata, cu solutie curata de mediu si nutrienti proaspeti. .

Dezavantajele culturii hidroponice

Cultura hidroponica include o investitie initiala mare, folosirea unor resurse energetice suplimentare pentru desfasurarea activitatii agricole, precum: electricitarea pentru functionarea pompelor de apa, banii pentru intretinerea echipamentelor.

Cultura in sol

Cultura in sol, bineinteles ca se refera la cultivarea plantelor in sol, metoda veche cunoscuta din mos stramosi.

Avantajele culturii in sol

Solul este o parte esentiala a agriculturii de succes si este sursa originală a substantelor nutritive pe care le folosim pentru culturi. Nutrientii se miscă din sol in plantele pe care le mancam. De asemenea, nutrientii ajung inhrana animalelor. Cele mai sanatoase soluri produc cele mai sanatoase si mai abundente produse alimentare.

Dezavantajele culturii in sol

Solurile din zonele cu clima uscata sunt mai predispuse la o scadere a nutrientilor, mai ales daca sunt irigate. Cantitatile mici de saruri si alte substante chimice gasite in apa se pot acumula in sol cu timpul. Acest proces se numeste salinizare. La fel ca pestii de apa dulce, nu sunt capabili sa traiasca in oceanul salin, multe plante terestre, inclusiv cele mai multe culturi, nu sunt capabile sa creasca in sol salin. Cele mai de succes civilizatii din istorie au trait pe soluri sanatoase si au avut grija de sol astfel incat producția de alimente sa fie durabila.

Tipuri de substrat in sistemele hidroponice

Exista o tehnica de cultura hidroponica, care are la baza cresterea pe substraturi inerte, precum vata minerala, turba, perlitul, nisipi, argila, cuart. tToate aceste substraturi sunt folosite in cultura hidroponica.

Materiale folosite in sistemele hidroponice

1. containerele mari din plastic (recipientele pentru iaurt folosite pentru reciclare)

2. containere mici de plastic cu gauri, care permite intrarea apei in interiorul acestora

3. pietre mici hidro, pentru mentinerea plantei

4. solutia nutritiva A, care consta in calciu si chelat de fier

5. dispozitiv de pompare a aerului, care contine furtunul de aer cu o piatra de aer

6. solutia nutritiva B, care contine sulfat de magneziu, potasiu, sulfura de cupru, sulfura de zinc si mangan sulfurat

7. apa.

Productia la cultura in sol vs cultura hidroponica

Conform mai multor studii, hidroponia are mai multe avantaje fata de cultura in sol in ceea ce priveste productia. Rata de crestere a plantelor hidroponice este cu 30%-50% mai rapida decat cea a plantelor crescute in sol, desi sunt supuse la aceleasi conditii de mediu. In plus, productia in hidroponie este mult mai mare, aproape dubla. In sistemul hidroponic nutrientii sunt amestecati cu apa si transportati direct la plante, de câteva ori pe zi. Plantele nu mai trebuie sa isi caute nutrientii in sol.

Consumul de apa la cultura in sol vs cultura hidroponica

Sistemele hidroponice sunt mai ecologice in ceea ce priveste consumul de apa, deoarece sunt sisteme inchise: solutia de nutrienti este pompata la radacinile plantelor, extrag tot ce au nevoie, dar solutia se scurge inapoi in rezervorul initial. In sol, insa, apa desi este picurata sau scursa chiar langa planta, se evapora si se mai pierde in sol, care este un mediu absorbant.

Controlul buruienilor la cultura in sol vs cultura hidroponica

Intr-o sera cu cultura in sol, desi numarul de daunatori se micsoreaza fata de cultura in camp, nu dispare complet. Din cauza umiditatii pot aparea tipuri diferite de musculite sau rame care dauneaza culturii. In cazul legumelor hidroponice, numarul daunatorilor si bolilor sunt reduse semnificativ, aproape complet. Si in plus, in cultura hidroponica nu mai exista deloc buruieni.

Foto: pixabay.com