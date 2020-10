În ultimii ani au existat zeci de lansări de noi jucării My Little Pony. Ce zici dacă am încerca să înțelegem istoria My Little Pony? La urma urmei, acești ponei există de 30 de ani și copiii încă nu s-au plictisit!

Anii 1980

Fenomenul My Little Pony a început cu jucăriile adorabile Pony care au fost introduse în 1983. Trei ani mai târziu, poneii au putut fi văzuți pe marele ecran cu lungmetrajul My Little Pony: The Movie. Pe acest film și-au expus talentele vocale Danny DeVito, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Rhea Perlman și Tony Randall.

Mai târziu în acel an, Poneii au ajuns la TV cu My Little Pony n Friends, prima dintre mai multe iterații din seria My Little Pony. My Little Pony n Friends a fost un spectacol de jumătate de oră, prima jumătate fiind o aventură Pony și a doua jumătate fiind o aventură „prietenă”, precum Glo Friends, Potato Head Kids sau MoonDreamers.



Atât My Little Pony: The Movie, cât și emisiunea TV My Little Pony s-au concentrat pe o fată umană pe nume Megan, pe prietenii ei Pony care vorbesc și pe un prieten dragon numit Spike. Locuiau în Valea Visului și trebuiau să fie în permanență în căutarea vrăjitoarelor și a spiridușilor. În următoarele serii, au existat ponei Pământ, Pegas și Unicorn. Uneori erau chiar și ponei de mare! Odată cu a 30-a aniversare a My Little Pony, au fost relansate producțiile My Little Pony: The Movie și The Classic TV Collection of My Little Pony: The Complete Series. Mai mult, în ziua de azi au parte chiar si de jucării My Little Pony de la emag!



Anii 1990

Câțiva ani mai târziu, în 1992, a ieșit pe piață My Little Pony Tales. Acești ponei semănau ceva mai mult cu copiii adolescenți, deoarece făceau lucruri cum ar fi să mănânce înghețată sau să plece în vacanță. Unele dintre personajele principale ale seriei chiar s-au îndrăgostit de unii dintre băieții Ponei cu care au mers la școală.



Anii 2000



Odată cu anii 2000, au apărut mai multe filme Pony și ni s-au prezentat câteva personaje noi, inclusiv Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash și câteva creaturi mici, zburătoare, Pony numite Breezies, împreună cu întoarcerea lui Spike the Dragon. Unele dintre filmele preferate din acea vreme includ Twinkle Wish Adventure, A Very Minty Christmas, The Princess Promenade, Dancing In the Clouds, The Runaway Rainbow și Friends Are Never Far Away. A fost lansată chiar și o colecție de filme clasice My Little Pony cu ultimele patru filme.



2010-prezent



Mulți fani mai noi ai My Little Pony sunt mai familiarizați cu cea mai recentă serie, My Little Pony Friendship Is Magic, care a avut premiera în 2010. Această serie s-a mutat de la Ponyland la Ponyville și prezintă șase ponei principali, liderul grupului fiind un Unicorn transformat în Alicorn, o prințesă numită Twilight Sparkle. Printre prietenii ei se numără Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash și Spike, deși sunt personaje diferite față de omonimele lor din filmele anterioare. Applejack și Fluttershy completează grupul, deși există mai mulți ponei și alte creaturi magice. După cum sugerează și numele, această serie se învârte în jurul importanței prieteniei, încheind chiar și episoadele cu un ponei care îi scrie o lecție despre prietenie prințesei lor.



În 2013, aceleași personaje au luat forma unor fete umane (sau a unui cățeluș băiat în cazul lui Spike) pentru Equestria Girls. Pentru a recupera o coroană furată, prințesa Twilight Sparkle călătorește într-o altă dimensiune în care își întâlnește toți prietenii, dar sunt versiuni umane ale lor care participă la Canterlot High. În 2014, a ieșit Equestria Girls: Rainbow Rocks, unde fetele participă la o bătălie a trupelor pentru a salva școala și, probabil, lumea!



Acum că ai aflat atâtea, poți merge să îți impresionezi toți prietenii cu cunoștințele tale despre My Little Pony.

