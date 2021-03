Ce este permisul de barcă cu motor?

Aşa cum pentru a conduce o maşină ai nevoie de un document (permis de conducere), aşa şi în cazul unei bărci, care are peste 5 CP (cai putere) ai nevoie de un documente care să îţi permită să navighezi atât pe apele naţionale, cât şi pe cele internaţionale. Permisul de barcă îţi va oferi titulatura de “Căpitan de navă”.

Permisul de barcă, este denumit oficial Certificat de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement, dar îl vom regăsi deseori şi sub denumirile de Carnet de ambarcaţiune sau Permis de navigaţie.

Dar aşa cum permisul de conducere a unui autovehicul este împărţit pe mai multe categorii (AM, A1, A2, B1, B, C, D1, D2 şi aşa mai departe) şi permisul pentru barcă este împărţit în mai multe categorii, cele 5 mari categorii sunt A, B, C, D, S, unde cea din urmă categorie, şi anume: S, se referă stric la ambarcaţiunile de tip yacht cu vele. Este important să menţionăm că în timp ce o categorie de permis limitează tipul de autovehicul pe care noi îl putem conduce, o categorie a unui permis de ambarcaţiune de agrement limitează zona în care putem naviga. De asemenea, activitatea pe careu urmează să o desfăşurăm poate dicta şi ea tipul permisului necesar.

Înainte de a povesti despre fiecare categorie în parte, iată câteva aspecte importante pe care trebuie să le ai în vedere.

O ambarcaţiune de agrement trebuie să aibă cel mult 24 de metri lungime. Dacă ai o barcă cu motor sun 5 CP (Cai Putere) nu ai nevoie de un permis. Permisul de barcă, pe orice categorie, este valabil atât pe teritoriul ţării noastre, cât şi în străinătate, bineînţeles respectând zona de navigaţie.

Dar hai să povestim puţin şi despre fiecare categorie în parte.

Vom începe cu categoria D, mai precis Permisul de Navigaţie Clasa D, care îţi dă dreptul de a naviga pe căile navigabile interioare, fluvii, râuri, lacuri şi canale. Este foarte important d menţionat că pentru a naviga în apele altor state vei avea nevoie, obligatoriu, şi de un Certificat Radio GMDSS-LRS. De asemenea, această categorie nu îţi dă dreptul de a ieşi pe mare – acest drept fiind oferit de cel puţin clasa C.

Pentru a obţine un permis de Navigaţie Clasa D trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

1. Trebuie să ai 18 ani împliniţi.

2. Trebuie să fii declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic.

3. Trebuie să participi la cursurile corespunzătoare clasei D în cadrul unei şcoli acreditate ANR (Autoritatea Navala Romană) şi bineînţeles, să susţii proba practică în prezenţa unui reprezentant ANR.

4. Şi nu în ultimul rând, promovezi examenul teoretic susţinut în cadrul Autorităţii Navale Romane.

În cazul în care doreşti să închiriezi o ambarcaţiune de la malul Mării Negre, dar şi în multe alte locaţii, Permisul de Navigaţie Clasa C este exact ceea ai nevoie. Această categorie îţi rezervă dreptul de a naviga pe mări şi oceane până la o distanţă de cel mult 6 mile marine faţă de coastă, adică aproximativ 11 kilometri. Ca şi în cazul categoriei D, pentru a naviga în apele altor state este necesar şi un Certificat Radio GMDSS-LRS.

Un alt aspect pe care trebuie să îl ai în vedere este faptul că pentru a putea naviga pe căile interioare, precum râuri, fluvii sau lacuri, ai nevoie şi de clasa D adnotata în permisul tău.

Pentru a obţine un permis de categoria C, trebuie să îndeplineşti toate condiţiile menţionate anterior, la Categoria D. În cazul în care deţii deja un permis de categoria D, nu mai trebuie să urmezi cursurile unei şcoli nautice, ci doar trebuie să fii apt din punct de vedere medical şi psihologic şi de asemenea să promovezi examenul teoretic de diferenţa susţinut în cadrul ANR.

Categoria B îţi permite să navighezi pe mări şi oceane până la o distanţă de cel mult 24 de mile marine faţă de coastă (44 kilometri). Ca şi în cazul categoriei C, pentru a intra pe căile interioare (râuri, fluvii, lacuri) ai nevoie de şi de clasa D, şi nu uita că dacă îţi doreşti să navighezi în apele altor state ai nevoie şi de un Certificat Radio GMDSS-LRS.

Pentru a obţine un permis de Navigaţie Clasa C ai nevoie de 2 ani de experienţă că posesor al categoriei C sau D, iar abia mai apoi poţi susţine examenul la Autoritatea Navală.

Categoria A se mai numeşte şi categoria All-Zone este ultima treaptă în domeniul agrementului nautic. Aceasta îţi va permite să navighezi oriunde în lume, fără restricţii faţă de ţărm. De asemenea, este singura clasă care cuprinde atât apele maritime, cât şi pe cele interioare.

Pentru a obţine un permis de Navigaţie Clasa A ai nevoie de 2 ani de experienţă că posesor al categoriei B, iar abia mai apoi poţi susţine examenul la Autoritatea Navală. Bineînţeles, şi în acest caz ai nevoie de un Certificat Radio GMDSS-LRS.

În final este important să menţionăm că manevrarea unei nave de către cineva care nu are brevet sau certificat de capacitate corespunzător se sancţionează conform legii.

