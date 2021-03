(Publicitate) Diagnosticarea și tratamentul cancerului colorectal – o urgență în epoca COVID-19

Cancerul de colon şi rect are o incidenta preocupantă în România, numărul pacienților care suferă de această boală crește cu peste 11.000 în fiecare an, iar mortalitatea este estimată la 34%. Îngrijorătoare sunt și statisticile de la nivelul European, care arată că cel mai frecvent cancer în rândul pacienților este cel colorectal, 13% dintre aceștia suferind de această boală, care este și a doua cea mai frecventă cauză de deces.

Diagnosticarea unui pacient cu cancer este marcată de cele mai intense trăiri, atât pentru acesta, cât și pentru cei dragi. Călătoria ce urmează este solicitantă nu doar din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere emoțional. Prin screening-uri periodice, pacientul poate descoperi un cancer aflat în stadiu incipient, iar după stabilirea tratamentului de către echipa medicală multidisciplinară, șansele de vindecare sunt mai mari.

Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de excelență în chirurgia colorectală și Director Medical PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL consideră că fiecare pacient trebuie privit întotdeauna în ansamblul și că diagnosticarea și tratarea cancerului colorectal ar trebui să fie realizate într-un Centru de Excelență care răspunde, la cele mai înalte standarde, nevoilor pacientului. Despre semnele care ar trebui să ne trimită la medic, care sunt pașii pe care ar trebui să îi urmăm și despre cele mai noi și avansate metode de tratament ale cancerului colorectal, dar și despre avantajele chirurgiei minim-invazive în procesul de vindecare, discutăm cu domnul doctor Cătălin Copăescu.

Dr. Cătălin Copăescu: “Mai ales în această perioadă, orice modificare a statusului anterior, în condițiile în care cunoșteai că suferi de o anumită boală, fie ea și o boală oncologică, ar trebui să fie un semnal de alarmă. Aceste condiții ar trebui să ridice suspiciunea că în interiorul organismului s-au instalat modificări. Unele dintre acestea ar putea fi explicate prin creșterea unei tumori. Tumorile nu sunt neapărat maligne, ele ar putea fi și benigne, însă există riscul ca evoluția lor să fie la fel de agresivă, deși prognosticul este mai bun. Pe de altă parte, ar trebui să meargă la medic și toți aceia care în familie au cazuri care au dezvoltat anumite neoplazii. Pentru ei există un risc important ca o situație similară să se erediteze în ceea ce îi privește.

În fiecare an, România are peste 11.000 de cazuri noi de cancer colorectal. Și tot în fiecare an, echipele medicale pierd lupta cu aceste patologii. Aproximativ 6000 de pacienți cu cancer colorectal mor în fiecare an, ca urmare a depistării cazurilor în faze foarte avansate de evoluție. Depistat la timp însă, acest cancer este tratabil.”



Deși în contextul pandemiei, accesul în spitale a fost limitat fie dintr-o perspectivă a recomandărilor de distanțare socială, fie din partea personalului medical care a invitat cu o oarecare reținere pacienții în unitățile sanitare, este recomandat să nu așteptăm și să mergem să ne diagnosticăm.

Dr. Cătălin Copăescu: “În această perioadă, accesul către unitățile medicale care au misiunea de a stabili diagnosticul și mai departe de a îndruma terapeutic pacienții oncologici a fost mai dificil. Însă pacienții, cu precădere cei cu afecțiuni oncologice, trebuie să se îndrepte către unitățile spitalicești, fără emoții, pentru că spitalele au acum circuite securizate și sunt pregătite pentru a filtra pacienții astfel încât acestea să nu redevină focare pentru Sars-Cov-2. Nu există nicio explicație sau suport pentru teama pe care pacienții cu suspiciune de dezvoltare a unei boli neoplazice sau cei cu afecțiuni oncologice o au în relația cu vizita în unitățile medicale unde trebuie să primească tratamentul adecvat. Bolile neoplazice sunt în observația, atenția și monitorizarea cadrelor medicale de foarte multe decade. Sunt astăzi protocoale oncologice a căror eficiență este verificată în timp și, în absența acestora, evoluția bolii oncologice este necontrolată. Dacă nu apelăm la ceea ce din punct de vedere medical deja se cunoaște, și anume că eficiența terapeutică a acestor programe oncologice este o certitudine, atunci boala va evolua necontrolat. Pe de altă parte, mulți pacienți au teama unor consecințe dramatice în ceea ce privește această patologie. Aici ne referim la emoția pe care unele persoane o au atunci când trebuie să se investigheze și există posibilitatea ca un cancer să fie diagnosticat. Discursul acestora este că nu vor să știe dacă au o boala oncologică. Și această teamă complet nejustificată în ceea ce îi privește, referindu-mă strict la speranța de viață a unui pacient care poate să aibă o boală oncologică, este de neacceptat. Din acest punct de vedere, trebuie să subliniem că e mult mai bine să știm din timp și să acționăm rapid în fața unei boli oncologice, dacă soarta și modificările specifice corpului nostru conduc către o astfel de suferință pe care nu o dorim nimănui. Putem acționa cu mijloace moderne pentru a controla evoluția bolii oncologice, iar în anumite instanțe putem vorbi despre vindecare, dacă acționăm în timp util.”

Orice pacient care prezintă simptome ar trebui să meargă la medic, să declanșeze un protocol de investigații, protocol catre îi arată ce tip de neoplazie se dezvoltă în organismul respectiv.

Dr. Cătălin Copăescu: “Majoritatea pacienților care prezintă cancer colorectal ajung la chirurgie, iar pentru stadiile incipiente operația poate fi curativă. Când pacientul are un cancer colorectal, trebuie să beneficieze de indepărtarea ariei bolnave – se îndepărtează nu doar tumora, ci segmentul de colon sau de rect afectat de prezența tumorii, împreună cu teritoriul limfatic aferent, împreună cu structurile care delimitează teritoriul de extindere a acestei tumori.

La PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL, există singurul Centru de Excelență în Chirurgia Colorectală din România. Aici, o echipă multidisciplinară se întâlnește cel puțin o dată pe săptămână pentru a discuta cazurile evaluate, diagnosticate, tratate sau urmărite în clinica noastră. Fiecare membru al echipei vine cu o expertiză specifică, bazată pe tratarea a sute, une ori mii de cazuri de cancer colorectal. În același timp, expertiza colectivă va oferi pacientului cea mai bună soluție terapeutică – tratament de chimioterapie sau imunoterapie, radioterapie sau intervenție chirurgicală. Evoluția în urma tratamentului va reprezenta apoi criteriul de ajustare a diferitor tipuri de tratamente pe care le aplicăm în mod particular, pentru situația fiecărui pacient. Dacă diagnosticul a fost pus rapid, pentru că pacientului i-au fost recomandate investigații, s-a conformat și a putut fi stabilită nu doar existența, ci și histopatologia acelei tumori, dacă vom putea acționa din timp, ne gândim la o remisiune și un control al bolii pe o perioadă foarte lungă, nedeterminată, ceea ce înseamnă vindecare. “

În 2021, realitatea terapeutică spune că pentru cancerul colorectal, cu tumori aflate în stadii incipiente, I și II, care nu au părăsit organul respecitv, soluția terapeutică este una foarte eficientă, iar pacientul merge către vindecare.



Dr. Cătălin Copăescu: “În spitalul nostru, 96% dintre pacienții cu patologie colorectală beneficiază de chirurgie minim-invazivă laparoscopică sau robotică. Ar trebui să ne ducem cu gândul la minim-invazibilitatea tratamentului chirurgical astăzi, punând într-un plan secundar agresivitatea cu care suntem obișnuiți atunci când vorbim despre chirurgie. Chirurgia nu este ultima fază de tratament, încercăm orice altceva până în momentul în care pacientul ajunge pe masa de operație, însă poate fi în bolile oncologice prima, uneori și singura variantă“.



Pentru a le putea oferi acestor pacienți tratamentele de care au nevoie, spitalele non-covid s-au pregătit adoptând protocoale și ghiduri larg răspândite în întreaga comunitate medicală internațională. Așadar, acești pacienți sunt îndemnați să meargă cât mai repede la spital pentru a beneficia de eficiența terapeutică demonstrată în lupta cu aceste suferințe.



Dr. Cătălin Copăescu: “Avansul tehnologic al informației medicale, eficiența farmacologică a moleculelor pe care le avem astăzi la dispoziție, trebuie să fie în beneficiul pacienților. Ori dacă ei caută soluții alternative sau se tem să se întâlnească cu aceste proceduri eficiente în detrimentul speranței lor de viața, va trebui sa avem o altă poziție decât aceea de dezamăgire. Ar trebui să găsim căile cele mai directe și cele mai eficiente pentru a putea comunica cu pacienții, pentru a îi convinge că e în interesul lor să se stabilească cât mai repede diagnosticul, să se aplice tratamentul și, nu în ultimul rând, să beneficieze de soluțiile moderne chirurgicale minim-invazive, care nu le afectează nici speranța de viață, pentru că tratăm cancerul, și nici calitatea vieții, findcă calea este mini-invazivă iar menținerea funcțiilor preexistente este cel mai bine asigurată prin acest tip de abord. Și atunci, dacă în destinul meu este un cancer undeva la orizont, ar trebui să știu cât mai repede și să acționez cât mai eficient posibil“.

Ținând cont de evoluţia pandemiei cu coronavirus, în Ponderas Academic Hospital s-au luat măsuri de preventie excepţionale pentru asigurarea serviciilor medicale în siguranţă, dar şi pentru protejarea pacienţilor şi a personalului medical. Printre aceste măsuri se află testarea tuturor pacienţilor internaţi în spital şi testarea periodică a întregului personal medical, precum şi implementarea unor reguli, protocoale şi circuite riguroase.







