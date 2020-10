Daca te afli in stadiul de casa noua sau doresti sa-ti reamenejezi bucataria, poti tine cont de anumite idei si sfaturi practice, pentru a alege mobila bucatarie potrivita, culorile, decoratiunile si alte parti esentiale. Indiferent pe ce stil vrei sa mergi atunci cand iti amenajezi bucataria, este bine sa stii ca pe Cozzy.ro gasesti tot ce ai nevoie, de la mobila bucatarie si accesorii la covoare, decoratiuni si elemente personalizate.



Amenajare bucatarie mica

Dimensiunea unei bucatarii este primul factor de care tinem cont atunci cand ne gandim la ce tip de mobila bucatarie sa alegem, ce corpuri si electrocasnice. Recomandam sa alegi o paleta de culori cat mai deschisa, in nuante neutre, pentru a conferi luminozitate si iluzia de spatiu mai mare. Te poti juca decorativ cu oglinzi pentru a crea senzatia de mai multa dimensiune, cu electrocasnice incorporate in mobilier si corpuri care se rabateaza sau se pliaza, atunci cand nu le folosesti, cum ar fi masa sau parte a blatului pe care o utilizezi la pregatirea mancarii.



Amenajare bucatarie open space

De regula, bucatariile open space sunt de dimensiuni medii spre mari, oferind mai multe libertate in alegerea de mobila bucatarie, electrocasnice si elemente decorative. Secretul consta in armonizarea mobilierului din bucatarie cu cel din restul incaperii, care face tranzitia spre living. Vei crea astfel senzatia de un spatiu foarte mare si aerisit. Te poti orienta spre orice tip de stil de amenajare, de la cel modern cu accente de culoare la cel clasic pe baza de lemn masiv si sticla. Pe Cozzy.ro gasesti piese de mobilier, accesorii si decoratiuni pentru fiecare tip de stil de amenajare.



Amenajare bucatarie in stil minimalist

In cazul in care nu petreci foarte mult timp in bucatarie sau nu iti plac stilurile de amenajare incarcate, alege un stil minimalist, cu mobila bucatarie extrem de simpla, din materiale de calitate, in culori neutre, de regula alb sau negru, care sa creeze dimensiune si spatiu cat mai luminos. Alege electrocasnicele in aceiasi culoare cu mobilierul, pentru a se incorpora perfect in decor, fara sa ai accente de texturi, nuante sau elemente decorative care sa strice echilibrul designului. Intra pe Cozzy.ro pentru cele mai noi modele de mobila bucatarie in stil minimalist.



Amenajare bucatarie in stil rustic

Stilul rustic se caracterizeaza prin elemente de mobila bucatarie din lemn masiv, in culorile pamantului, de regula in nuante mai inchise. Creeaza senzatie de confort si o ambianta primitoare, prin elemente decorative din piatra, ceramica sau lut. Poti adauga tablouri cu peisaje din natura, aranjamente cu flori si plante, inspirandu-te cat mai multe din frumusetile naturii. Acest stil se potriveste mai bine unor bucatarii de dimensiuni medii spre mari, pentru a pune in valoare frumusetea mobilierului din lemn masiv.



Amenajeaza bucataria astfel incat sa ai totul la indemana, dar in acelasi timp sa urmezi o continuitate cu stilul ales pentru decorarea celorlalte incaperi din casa. Pentru inspiratie si idei intra pe Cozzy.ro. Aici gasesti piese de mobilier, decoratiuni si tot ce mai este nevoie pentru amenajarea completa a unei bucatarii, alaturi de articole informative care sa te ajute sa iei cele mai bune decizii de cumparare.



