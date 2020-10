La fel de afectati de aceste schimbari au fost colaborarile din avocati si clienti, prin simplul fapt ca nu s-au mai putut tine intalnire fizice la birou fiind restrictionate si intalnirile. Astfel ca, mediul online a devenit spatiul ideal de colaborare si comunicare, intr-un mod simplu si rapid. In acest context a luat nastere platforma online Avocat365.ro, unde orice avocat se poate fi listat pentru a-si crea un profil profesional complet, care sa-l ajute sa intre in contact direct cu clientii, respectand regulile profesionale de conduita ale profesiei.

Prin accesarea acestei platforme online, ne spune doamna Claudia Chirita, de profesie si ea avocat, persoanele interesate pot sa interactioneze cu un avocat specializat in problema juridica cu care se confrunta. Cautarea unui avocat in platforma Avocat365 este gratuita si se realizeaza foarte simplu, in raport filtrele aplicate, pentru a obtine rezultatul dorit. Clientii noi se pot ghida si in functie de parerile celorlalti clienti, pe care le gasesc in cadrul profilului avocatilor.

Un avocat bun poate fi gasit acum si pe aceasta platforma, oameni specialisti bine pregatiti si dispusi sa colaboreze si sa ofere servicii juridice de calitate. Nu mai pierzi ore in sir pe internet, cautand si accesand zeci de pagini de recomandari sau de case de avocatura, in care incerci sa te informezi cu privire la expertiza in domeniu, onorarii si alte aspecte ce tin de pregatirea avocatului.

Avocatii care doresc sa fie listati pe Avocat365 beneficiaza de un plan special, in care isi pot crea un profil profesional, care sa cuprinda informatii despre domeniul de expertiza, experienta, lucrari si distinctii, dar si elemente administrative, cum ar fi site-ul web, numarul de telefon, adresa de e-mail, programul de lucru si locatia. La momentul actual aceasta este una dintre cele mai eficiente si simple metode de promovare pe internet, fiind accentuat contactul online din avocat si client, in conditiile date de pandemie. In plus, avocatii stagiari beneficiaza de un pachet de promovare la un pret redus cu 50% prin care isi construiesc o imagine reprezentativa in online si se lanseaza cu succes intr-o perioada incerta si care se bazeaza mai mult pe comunicarea remote.



Mai mult decat atat, in viitorul apropiat, platforma online in care se reunesc avocati din toate domeniile de expertiza si din toata tara, se va extinde printr-un program de prestare a serviciilor juridice de consultanta online. Interactiunea si comunicarea client-avocat va putea realiza prin, prin diferite mijloace si aplicatii specifice, fara sa fie nevoie de deplasare la biroul avocatului si astfel, economisindu-se timp si bani.



Acum este mai simplu sa gasesti avocatul potrivit in functie de problema juridica sau cazul cu care te confrunti. Vei fi sigur ca alegi avocatul potrivit, acesta fiind disponibil sa se ocupe de cazul tau. Intra si tu pe noua platforma online care reuneste avocati si specialisti in drept din toate domeniile si ariile de expertiza!



