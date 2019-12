Frumusetea sa naturala, profunzimea modelului si marcajele unice o fac o alegere eleganta si de lux pentru podele, blaturi sau alte suprafete interioare sau exterioare. Cu toate acestea, suprafetele de marmura moale si poroasa au dezavantajele lor, iar principalul dintre ele este tendinta lor de a se pata sau de a se zgaria. Cea de-a doua problema, gravarea, duce la aparitia de fisuri care par uneori infipte in material si se simt usor dure la atingere.

Alte probleme pot aparea dupa expunerea la alimente acide sau foarte colorate, cum ar fi vin rosu, rosii, otet si citrice, si chiar produse de curatare marmura acide sau abrazive. In timp ce un finisaj de marmura mata poate minimiza aspectul imperfectiunilor, finisajul lucios pe care majoritatea proprietarilor il prefera pe blaturile lor accentueaza adesea orice fisura si orice pata.

Totusi, frumusetea marmurei si valoarea pe care o adauga biroului, bucatariei sau baii dvs., merita un pic de efort. Cand podelele dvs. si-au pierdut stralucirea, procedurile profesionale de slefuire marmura de la Clean Solution vor readuce stralucirea acestei pietre naturale.

Inainte de a reda curatenia si stralucirea suprafetelor cu operatiunile profesionale de slefuire granit sau marmura, este necesar sa intelegeti exista tipuri de finisaje diferite. Unele tipuri de marmura sau piatra sunt proiectate sa nu fie lucioase. Marmura respectiva a fost slefuita pentru a crea un finisaj catifelat, nu tocmai mat, dar cu siguranta nu unul stralucitor.

Mai putin alunecoasa decat marmura lustruita, marmura mata este foarte potrivita pentru podele. Unii proprietari prefera, de asemenea, marmura finisata pentru blaturile lor, deoarece este mai putin probabil sa se zgarie decat marmura cu finisaj lustruit. Aceasta ascunde gravura mai bine decat o suprafata stralucitoare.

Lustruirea podelei de catre firme de profil precum Clean Solution este folosita pentru a crea acel aspect stralucitor, curat, pe care oamenii care iau in considerare achizitia sau inchirierea unui spatiu nou adora sa il vada atunci cand vad o proprietate imobiliara. Proprietarii, vanzatorii imobiliari si investitorii in acest domeniu inteleg foarte bine faptul ca o calitate inalta a pardoselii arata foarte mult bun gust in ceea ce priveste intretinerea unei locuinte sau spatiu de birouri.

Nimeni nu vrea sa vada pete pe podea, mai ales pe suprafetele din piatra naturala, iar o pardoseala bine curatata si lustruita cu metode de slefuire profesionale poate fi cu usurinta factorul decisiv in crearea unei atmosfere placute intr-o incapere sau chiar in incheierea unui contract de afaceri. Aceasta deoarece transmite impresia de intretinere minutioasa si bunastare, care va fi lipsita de probleme si in viitor.

Este evident faptul ca substantele de curatare marmura pentru podele au si alte scopuri dincolo de cele estetice, cum ar fi crearea unei bariere pentru lichidele care ar putea intra intr-un finisaj de pardoseala din piatra naturala si ar putea degrada calitatea respectivelor suprafete. Exista multe tipuri diferite de lacuri de pardoseala folosite de o firma de curatenie, concepute pentru a satisface cerintele specifice ale fiecarui gen de podea din diferite spatii.

Podelele reprezinta cea mai mare suprafata a unei case, iar aceast lucru inseamna ca orice proprietar trebuie sa fi trecut printr-un proces de planificare detaliata a designul sau, precum si a structurii camerelor. O podea ingrijita este primul lucru care va atrage atentia unui vizitator atunci cand intra intr-o casa si cu toate acestea, oricare dintre noi trebuie sa fi dat la un moment dat peste suprafete unde nici nu am fi vrut sa calcam, deoarece pareau murdare si neigienice.

O pardoseala curata si bine intretinuta reflecta caracterul oamenilor care locuiesc in acea casa sau lucreaza acolo. Nu este foarte usor sa mentineti intreaga suprafata a podelei curata, dar exista modalitati care vor economisi atat timp, cat si efort, cu ajutorul specialistilor din domeniul slefuirii si curatarii marmurei.

Desigur, viata este mai usoara pentru orice persoana atunci cand exista un program si un plan abordat in mod profesional. Intretinerea podelei nu este o sarcina dificila daca petreceti putin timp indepartand praful zilnic. In acest fel va veti asigura ca murdaria, particulele de nisip si alti factori de risc nu vor ramane lipiti de podeaua dvs.

De asemenea, retineti faptul ca tararea mobilierului sau a oricarui obiect greu pe pardoseli trebuie evitata cu orice chip, pentru ca poate provoca daune podelei. Daca faceti acest lucru, puteti lasa urme sau zgarieturi care, la randul lor, acumuleaza mai multa murdarie in fisurile lor. Cand podeaua dvs. se murdareste, substantele special concepute ale unei firme de curatenie reprezinta solutia magica.

Acest lucru va face ca podeaua dvs. sa para mai stralucitoare si ingrijita si tot ce trebuie facut este sa se aplice aceste solutii de catre experti si veti aveti o pardoseala cu aspect frumos, care reflecta perfect iluminatul casei dvs. Daca intampinati o situatie grava de deversare de lichide pe podea, asigurati-va ca stergeti imediat suprafetele inainte de o curatare temeinica sau un proces de slefuire.

Desi sunt excelente pentru curatarea podelelor, nu uitati ca unele substante pot fi nocive, deci in timpul aplicarii acelor solutii pentru a curata podeaua casei sau biroului, este bine sa se deschida usile si ferestrele pentru a reimprospata si aerul din incaperi.

Pe parcursul acestor operatiuni de intretinere si curatare piatra naturala, lustruirea si ceruirea pardoselilor le va permite sa arate ca in prima zi, si profesionistii vor face acest lucru folosind ceara de inalta calitate si cu textura potrivita, intrucat cele aspre pot lasa urme de zgarieturi pe piatra. Retineti ca, inainte de aplicarea unui strat de ceara de catre firma de curatenie, trebuie sa se indeparteze praful de pe intreaga suprafata a podelei. In unele cazuri poate fi recomandat chiar si un proces de slefuire piatra naturala.

Daca aveti grija de podeaua din incaperi, inseamna ca aveti grija de toata casa sau de spatiul de birouri. Oaspetii vor complimenta modul dvs. de a va pastra spatiile intretinute si stralucitoare, asa ca asigurati-va ca procedura de curatare a pardoselilor este respectata si urmata cu ajutorul expertilor in domeniu.

Piatra lustruita este alegerea mai obisnuita pentru blaturile de bucatarie sau incrustarile pentru bucatarii si bai. Aceasta optiune mai putin poroasa nu se va colora la fel de usor precum marmura finisata si nu necesita aceeasi frecventa de etansare. In plus, stralucirea sa ofera o suprafata reflectorizanta, atractiva.

Aspectul unei suprafete de marmura lustruita sau una mata se poate transforma radical iar proiectul necesita pricepere, experienta si echipamente speciale. Cu alte cuvinte, cel mai bine este sa lasati acest proces in sarcina unor profesionisti care se vor ocupa de tot ceea ce este necesar. Daca doriti sa restabiliti stralucirea suprafetelor de piatra naturala sau din marmura, puteti face acest lucru apeland la CleanSolution.

Cu timpul, prin utilizarea intensa, si alte pietre naturale precum travertinul, granitul sau mozaicul pot deveni murdare, cu aspect sters, zgariate, crapate, ciobite sau deteriorate. Multi proprietari de case si afaceri constata starea proasta a suprafetelor lor si presupun ca vor trebui sa vina cu o schimbare radicala pentru a le inlocui.

Vestea buna este ca orice astfel de suprafata poate fi restaurata prin tehnici moderne de slefuire piatra naturala, nu doar pentru a arata mai bine, ci chiar pentru a arata ca noua. Firma Clean Solution ofera servicii de curatare, lustruire si slefuire marmura la interior si exterior pentru case, apartamente, birouri si alte proprietati comerciale, deci aproape oriunde se afla astfel de piese de arhitectura.

Veti beneficia de o gama completa de servicii de ingrijire si intretinere a marmurei sau pentru slefuire mozaic, travertin sau alte suprafete din piatra naturala. Cu oferta Clean Solution, podelele dvs. nu numai ca vor arata mai bine, dar vor fi si mai sigure. Pardoselile din piatra care sunt imbinate cu linii de chit sunt mai usor de curatat decat podelele nealiniate in acest fel. Dupa ce se niveleaza pardoselile din piatra sau marmura acestea vor fi curatate si lustruite la perfectiune.

Rezolvarea consta uneori intr-un finisaj mat moale, alteori intr-un finisaj stralucitor si lucios. Pentru ambele se vor folosi aparate de slefuire marmura moderne si pulberi de lustruit corespunzatoare.

Urmele cauzate de uzura de-a lungul timpului, zgarieturile si petele pot fi date uitarii datorita serviciilor profesionale de slefuire piatra naturala oferite de firma de curatenie Clean Solution.



