Reiki Usui Tibetan reprezintă în acest context o tehnică de stimulare a calităților noastre înnăscute de vindecători, care ne vor ajuta să facem o tranziție lină către unitatea și iubirea ce vor constitui esența noii lumi care se naște pe planeta noastră.

Reiki Usui Tibetan este o tehnică de reducere a stresului (inclusiv a stresului schimbărilor pe care le experimentăm în aceste timpuri), fără utilizarea vreunei tehnologii sau administrarea unor substanțe. Dacă doriți să recâștigați echilibrul fizic, mental și emoțional, să atenuați provocările cu care vă confruntați în societatea modernă sau să stimulați productivitatea, energia creatoare și starea de fericire, participați la cursurile organizate de Maestrul Bogdan Prosperio, la sală sau online, și învățați Reiki Usui Tibetan. Unul dintre cele mai uimitoare lucruri legate de Reiki este faptul că energia Reiki se poate transmite la distanță, fără a fi necesară prezența destinatarului.

Numărul practicanților Reiki este in creștere la nivel mondial, ceea ce arată că Reiki devine o soluție eficientă pentru multiplele provocări cărora trebuie să le facem față. Învățând Reiki Usui Tibetan, vom participa direct la transformarea benefică ce are loc în lume.

Cuvântul Reiki este compus din două kanji japoneze – Rei și Ki. Kanji sunt pictograme stilizate, provenite din limba chineză, ale căror părți componente pot avea propriul lor sens. Rei este înțelepciunea subtilă care pătrunde întregul Univers, și care gestionează întreaga creație. Ki este energia vitală care însoțește toate ființele vii și care părăsește corpul atunci când o ființă își încheie călătoria pe acest pământ. Chinezii o numesc Chi, în sanscrită se numește prana, polinezienii hunas o numesc mana, în limba hawaiiană i se spune TI; în Japonia, această energie sau forță vitală care vibrează continuu se numește KI. Caracteristicile ei principale: pătrunde prin materie și poate fi măsurată. Exercițiile de respirație, meditația, rugăciunea măresc energia vitală.

Energia Reiki nu poate fi utilizată greșit. Ea are întotdeauna un efect de vindecare fiind mai mult decât o simplă forță energetică și având o inteligență proprie, nefiind limitată de experiența și abilitățile practicantului. Reiki este mult mai mult decât un simplu tratament cu bioenergie: Reiki este o tehnică sigură fiind ghidată de Inteligența Supremă a Universului și nu de mintea practicantului.

Pentru o înțelegere corectă a metodei Reiki Usui Tibetan și pentru dobândirea abilităților de utilizare benefică a energiei Reiki, vă invităm la Cursurile susținute de Maestrul Bogdan Prosperio, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu și peste 8 ani de implementare a metodei de inițiere la distanță. Maestrul Bogdan Prosperio susține atât cursuri Reiki la clasă, față în față, cât și cursuri Reiki online, cu o eficiență dovedită. Efectele inițierii apar indiferent de modul în care studentul a ales să primească inițierea. Persoanele care au primit inițierea la distanță au fost verificate la sală: palmele lor sunt la fel de active energetic ca și în cazul celor ce au primit acordajul prin prezența în clasă, iar capacitatea de a efectua un tratament este la fel de eficace.

Conduita morală corectă si sinceră față de pacient şi frecvența de lucru foarte înaltă sunt condiții absolute în promovarea Reiki Usui Tibetan, pe care Maestrul Bogdan Prosperio le păstrează cu deosebită dedicare. Maestru Bogdan Prosperio oferă atât terapie, cât şi cursuri pentru începători și avansați, de inițiere în sistemul Reiki Usui Tibetan, pentru cei interesați să primească și să ducă mai departe arta acestui tip de vindecare.

Maestrul Bogdan Prosperio menține această cale spirituală curată și luminoasă.



O practică perseverentă a tehnicilor Reiki Usui Tibetan conduce la o vibrație din ce în ce mai bună și mai aproape de Energia Divină, de Lumina Divină, rezultatele în terapie fiind din ce în ce mai bune și mai eficiente. Odată cu practica acestei terapii, învățăm să creștem sentimentul de Iubire Universală și necondiționată, și astfel avem toate șansele să obținem sănătate, prosperitate, relații excelente cu oamenii, armonie, fericire.

Enumerăm doar câteva dintre efectele tratamentului sau ale autotratamentului Reiki Usui Tibetan: o bună imunitate a organismului, deblocarea meridianelor energetice, curățarea și echilibrarea chakrelor, ceea ce are ca efect starea de bine și de echilibru sufletesc. Maestrul Bogdan Prosperio oferă în plus la cursuri o serie de tehnici cu Lumină Divină, elaborate și dezvoltate pe parcursul anilor de studiu și practică personală și de grup, care vizează mărirea vibrației la nivel de suflet, corp energetic, a celulelor și eliminarea toxinelor.

Prin practicarea constantă a Reiki Usui Tibetan, obținem o stare de Bine, de Pace, de Calm, Optimism și chiar Fericire. Aceasta stare se simte în suflet și în structura corpului nostru energetic.

La cursurile susținute de Maestrul Bogdan Prosperio veți învăța tehnici specifice de amplificare a energiei Reiki și de transmitere a acestei energii dincolo de spațiu și timp, pentru a rezolva diferite aspecte privind starea de sănătate, prosperitatea și alte provocări din viața personală și a celor apropiați.

Pentru un bun început, vă recomandăm să fiți recunoscători pentru tot ce primiți, pentru tot ce vă oferă viața în fiecare moment ! Binecuvântați fiecare clipă a vieții voastre ! Maestrul Bogdan Prosperio vă așteaptă cu drag la cursuri in Romania, inclusiv Cursuri Reiki București.



Website: www.bogdanprosperio.ro

Notă importantă:

• Terapia Reiki este recunoscută în România ca practică de medicină complementară prin Legea nr. 118/2007 şi completează lucrul cu alte forme de tratament medical sau psihologic.

• În Statele Unite ale Americii, terapia Reiki a fost adoptată de un număr tot mai mare de instituții de îngrijire medicală. Centrul de Cercetare Reiki din Statele Unite ale Americii (The Center for Reiki Research Including Reiki in Hospitals) organizează studii științifice cu privire la eficiența terapiei Reiki pentru diverse afecțiuni, cu rezultate pozitive dovedite.

• Reiki nu înlocuiește consultul medical de specialitate și tratamentul medical alopat.



