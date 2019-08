Cere fotografului tot portofoliul de nunta

Fotografii de nunta se gandesc la nunti intr-un mod diferit fata de miri. Ei vad ziua ca o serie de scene diferite: cuplul se pregateste, primul look, portretele familiei, fotografiile de detaliu, ceremonia, portretele cuplului, receptia, dansul si multe altele. Aceste scene au loc in diferite locatii, cu iluminare variabila. Un fotograf de nunta trebuie sa selecteze rapid echipamentele potrivite, setarile camerei, tehnicile de incadrare si strategiile de prezentare pentru fiecare dintre aceste scene. Unii fotografi sunt foarte priceputi sa surprinda una dintre aceste scene sau un tip de iluminat. De exemplu, ei pot fi cu adevarat grozavi in fotografierea de portrete sau in a obtine o poza uimitoare a verighetelor. Cu toate acestea, trebuie sa te asiguri ca fotograful este, de asemenea, capabil sa surprinda toate celelalte scene si conditii care vor face parte din ziua nuntii. Cel mai bun mod de a face acest lucru este de a vedea o intreaga galerie foto de la unul dintre cuplurile lor anterioare.

Cauta poze care sa se potriveasca cu stilul tau

Cand planuiesti o nunta, este usor sa fii uimita de imaginile epice ale modelelor care poarta rochii de designer, si stau pe stanci cu vedere la ocean. Dar la un moment dat ar trebui sa te opresti si sa te intrebi daca te vezi pe tine in acea fotografie. Fotografii se specializeaza intr-adevar in anumite tipuri de nunti, si nu vei fi multumita daca angajezi un fotograf care se concentreaza pe nunti in natura, pentru a poza o nunta plina de distractie in orasul tau natal. In primul rand, persoana respectiva este specializata in realizarea fotografiilor dramatice in locatii frumoase, si este posibil sa nu poata reproduce acest tip de munca in locatia ta. De asemenea, trebuie sa te uiti la tipurile de expresii pe care fotograful doreste sa le surprinda. Un fotograf care lucreaza cu modele sau caruia ii plac imaginile extrem de pozitive in care cuplurile arata ca niste modele, este posibil sa nu poata capta relatia ta reala. Deci, daca alegi sa faci nunta in oras, trebuie sa angajezi un fotograf de nunta din Bucuresti, care este obisnuit cu fotografia in casa mirilor, cu o sedinta foto intr-un parc din apropiere, urmata de ceremonie si de petrecerea la restaurant.

Alege un fotograf care are multi clienti fericiti

Cea mai buna resursa pentru a evalua un fotograf de nunta va fi intotdeauna o parere de la un prieten sau membru al familiei. Doar un fost client iti poate spune exact cum i s-a parut munca fotografului si cat de bine s-a inteles cu el pe parcursul evenimentului. Exista foarte multe lucruri care nu pot fi evaluate printr-un profil online: Este receptiv atunci cand am o intrebare? Este amabil si de ajutor pe tot parcursul procesului de fotografiere? A fost discret in ziua nuntii? Produsul sau final s-a potrivit cu asteptarile mele? Acestea sunt lucruri pe care clientii din trecut ti le pot spune.



