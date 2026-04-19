Soția unui șofer român de TIR gătește în cabina camionului în timp ce el conduce

Un videoclip cu iubita unui șofer român de TIR care gătește în cabina camionului, în timp ce el conduce, a devenit viral în mediul online. Tânăra pregătește pulpe de pui la Airfryer și le explică internauților și rețeta pe care o face în mers.

„Fac mâncare din mers, la Airfryer bineînțeles. Am curățat pulpițele, le-am dat cu sare, iar acum pun ulei de măsline. Le băgăm la 200 de grade pentru o oră și pe o parte și pe cealaltă”, spune Raisa în videoclipul postat pe TikTok.

Tânăra iubită a șoferului de TIR face pui cu mujdei în mers, în cabina camionului

Tânăra pregătește cina în timp ce partenerul ei conduce pe autostradă și într-o pauză de gătit le arată internauților și apusul. Pentru garnitură, partenera șoferului român de TIR pregătește și o salată, dar și un mujdei cu smântână.

„Fac repede și un mujdei și fac repede și o salată cu roșii, castraveți și ceapă. Am făcut mujdei cu smântână și mujdei normal”, mai explică ea.

Când mâncarea este gata, Raisa filmează rezultatul final și le arată internauților pe TikTok cum i-a ieșit rețeta pregătită în cabina camionului.

„S-a făcut și cărnița, așa că să avem poftă”, mai spune ea, la finalul filmării.

Cum au reacționat românii când au văzut că tânăra gătește în TIR

La rândul său, Raisa este și ea șofer de camion și conduce TIR-ul alături de iubitul ei. Tânăra se numără printre șoferii români de TIR care postează momente de pe drumurile Europei pe contul de TikTok. Imaginile în care tânăra gătește au devenit rapid virale și mulți dintre internauți au reacționat când au văzut că tânăra gătește în cabină.

Cei mai mulți dintre șoferii de TIR au lăudat-o pe tânără pentru inițiativă și pentru eforturile pe care le face pentru soțul ei.

„Cine are soția cu el pe echipaj este binecuvântat”, a scris unul dintre șoferii de camion, în comentarii.

„Ce bine este să ai parteneră cu tine. Cine știe să iubească este alături oriunde. Bravo, felicitări”, a mai spus un alt șofer de camion.

Numărul româncelor care se fac șoferi de TIR e din ce în ce mai mare, iar unele dintre ele au reușit să își construiască o carieră pe drumurile Europei și să se bucure de succes la nivel ihnternațional. O româncă a devenit „șoferul de camion al anului” în Italia. Ea a fost premiată pentru dedicarea în acest domeniu dominat de bărbați.

