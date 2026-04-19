Țeapa coletelor goale pe Vinted, tot mai comună

Frauda, care implică deschiderea pachetelor și eliminarea conținutului acestora, lasă atât cumpărătorii, cât și vânzătorii în pierdere, iar litigiile devin din ce în ce mai frecvente.

Între februarie și martie 2026, Steve, utilizator Vinted, a încercat să vândă câteva benzi desenate. Cele cinci tranzacții pe care le-a inițiat i-ar fi putut aduce cel puțin 400 de euro, dar situația s-a transformat într-un coșmar.

„De mai bine de o lună, unii dintre cumpărătorii mei primesc doar 10% din comanda lor”, a scris el pe Reddit, vizibil dezamăgit. În ciuda eforturilor sale, Steve a pierdut atât benzile desenate, cât și o parte considerabilă din banii pe care îi aștepta.

Aceasta este cunoscută sub numele de „înșelătoria pachetului gol”, o tehnică folosită pentru a face să pară că un colet a fost expediat gol. Identificarea vinovatului – fie cumpărătorul, fie curierul – este de multe ori imposibilă.

Totuși, povești precum cea a lui Steve nu sunt cazuri izolate, iar numărul vânzătorilor afectați de astfel de fraude este în creștere. În acest context, Pascal Mugen, un pasionat de jocuri video retro și unul dintre utilizatorii experimentați ai platformei Vinted, a decis să împărtășească metodele sale de protecție.

„Pentru că am avut câteva probleme cu clienții și am citit multe povești similare pe Reddit, am decis să îmi securizez coletele”, a declarat Pascal pentru Journal du Net. Cu o experiență de peste 400 de vânzări, dintre care multe constau în obiecte electronice și jocuri video de valoare mare, Pascal a dezvoltat un sistem complex pentru a se proteja împotriva fraudelor.

Una dintre metodele sale principale: utilizarea unui bandă adezivă personalizată

„Este foarte rezistentă și imposibil de înlocuit fără a lăsa urme vizibile. Un cumpărător rău intenționat nu poate deschide coletul, scoate produsul și să-l închidă la loc fără să se observe diferența”, a explicat el. Această tehnică, care costă aproximativ 10 euro, i-a salvat o vânzare acum șase luni.

„Un cumpărător a pretins că pachetul era gol, dar fotografiile trimise pentru a susține reclamația sa arătau clar că banda de sigilare nu era aceeași. Îl lipise la loc cu o bandă generică”, a mai explicat el.

O altă măsură: filmarea completă a procesului de ambalare

„Pentru a garanta integritatea videoclipului, filmez tot procesul fără întreruperi. Ca să demonstrez că nu există nicio modificare, plasez un cronometru lângă colet și pun o muzică de fundal pentru a arăta continuitatea procesului”, a detaliat Pascal pentru Journal du Net.

În plus, Pascal își înfășoară coletele în pungi opace sigilate, astfel încât conținutul să nu fie evident din exterior.

„Un pachet mic care conține un telefon, de exemplu, poate fi ușor de identificat dacă nu este protejat corespunzător”, a explicat el.

Deși aceste măsuri sunt eficiente, Pascal recunoaște că sunt și consumatoare de timp.

„Îmi pare rău că trebuie să ajungem la asemenea extreme pentru a ne proteja de oameni necinstiți”, a spus el. În plus, lipsa de încredere în arbitrajul platformelor de revânzare contribuie la această precauție exagerată.

„În 95% din cazuri, Vinted dă dreptate cumpărătorului, indiferent dacă acesta este onest sau nu”, a mai spus Pascal. Această afirmație circulă frecvent pe rețelele sociale, deși nu poate fi verificată cu precizie. La momentul redactării acestui articol, Vinted nu a răspuns solicitărilor noastre de comentarii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

