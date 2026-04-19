Medicii trag un semnal de alarmă după ce a început sezonul căpușelor

Sezonul căpușelor a început, iar medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că zeci de pacienți s-au prezentat deja la urgențe din cauza mușcăturilor acestor insecte.

Specialistul subliniază că o leziune aparent banală poate evolua rapid spre complicații grave, cum ar fi paralizia facială, tulburările cardiace sau afecțiunile articulare cronice, dacă nu este tratată la timp.

„O căpușă poate să te trimită direct la neurologie. Fiți atenți la apariția oricărui simptom neobișnuit pe piele sau în organism, mai ales după ce ați fost în zone cu vegetație abundentă sau în contact cu animale. Este esențială o evaluare medicală cât mai rapidă”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru.

Care sunt recomandările medicilor în cazul mușcăturii de căpușă

Într-o postare pe Facebook, medicul a oferit o serie de sfaturi utile pentru a gestiona corect situațiile în care apar mușcăturile de căpușă:

Căpușa trebuie extrasă cât mai urgent printr-o intervenție chirurgicală, preferabil realizată de personal specializat.

Nu strângeți căpușa între degete, pentru a evita transferul microbilor din conținutul său intestinal în sânge.

În cazul în care capul căpușei rămâne prins în piele după ce a fost extrasă, este necesară prezentarea de urgență la medic pentru îndepărtarea chirurgicală și prevenirea posibilelor infecții.

Prevenirea boreliozei (boala Lyme) necesită o extracție rapidă a căpușei și, dacă este cazul, administrarea de antibiotice timp de 10-14 zile, conform recomandărilor medicului.

Orice modificare a mușcăturii sau simptome precum cele ale unei „gripe de vară” (dureri musculare, transpirații, nas înfundat) impun un consult medical de urgență.

Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele bolii Lyme

Boala Lyme, transmisă de căpușele purtătoare de bacteria Borrelia, poate fi recunoscută în stadiul incipient prin apariția unui eritem migrator, o erupție cutanată caracteristică.

„Apare la câteva zile de la mușcătură, de obicei între 3 și 30 de zile, centrată pe locul de atașare a căpușei. Este o zonă roșiatică, rotundă, care se extinde treptat, având adesea aspectul unui semn de tras la țintă: un punct roșu central, înconjurat de o zonă de piele curată, urmată de o altă zonă roșie. Deși nu doare sau mănâncă, este caldă la atingere”, a detaliat medicul, într-o postare pe Facebook.

Tudor Ciuhodaru atrage atenția că, în lipsa unui tratament adecvat, infecția poate progresa și afecta grav sănătatea pacienților: „Examinați întotdeauna copiii la întoarcerea de la locurile de joacă și nu ezitați să vă prezentați la medic dacă apar simptome după o mușcătură de căpușă”.

Medicii recomandă o serie de măsuri preventive pentru a evita căpușele

Pentru a diminua riscurile, medicul recomandă populației să ia următoarele măsuri:

Rețineți data extragerii căpușei pentru a monitoriza evoluția oricăror simptome.

Verificați frecvent pielea copiilor, mai ales după ce aceștia s-au jucat în aer liber.

Fiți atenți la simptomele generale precum febra, durerile de cap, durerile musculare sau oboseala excesivă, care pot indica debutul bolii Lyme.

Medicul subliniază totuși că nu toate căpușele sunt purtătoare de bacterii Borrelia, astfel că nu toate persoanele mușcate vor dezvolta borelioză. Cu toate acestea, o evaluare medicală promptă rămâne esențială pentru a evita complicațiile.

