„La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic. În acest moment, politica nu mai reprezintă oamenii. Se reprezintă strict pe ei, pe şefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni. Procente pe care le-au luat cu japca, protejaţi de praguri electorale, de control de stat şi de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila”, a scris Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul independent consideră că întreaga structură a sistemului politic românesc trebuie reconstruită.

„Ce ne trebuie? Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbată radical, din temelii. În care nu mai există scuze că «nu se poate» şi că «nu pot»”, a adăugat el.

Această declarație vine în contextul unei iminente crize politice în România. Luni, 20 aprilie 2026, PSD urmează să decidă dacă retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan, ceea ce ar putea agrava instabilitatea politică. În ciuda presiunilor, Bolojan a anunțat că nu va demisiona, iar președintele Nicușor Dan a încercat să aplaneze tensiunile.

