Opțiunile analizate de PSD pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan

Grindeanu a detaliat cele trei variante aflate în discuție în cadrul partidului. Prima opțiune presupune menținerea statu-quo-ului, adică păstrarea actualei formule de guvernare. Aceasta însă pare să aibă o susținere extrem de redusă, fiind respinsă aproape în unanimitate de colegii săi.

„Un singur coleg a spus că ar trebui să rămânem în situația actuală. M-am întâlnit cu mii de colegi și doar unul a avut această opinie”, a precizat liderul social-democrat.

A doua variantă vizează continuarea colaborării în cadrul unei coaliții proeuropene, dar cu o reconfigurare a priorităților și a modului de funcționare. Iar cea de-a treia opțiune ar putea fi ieșirea PSD din coaliția de guvernare și trecerea în opoziție.

„Dacă mâine se decide că rămânem cum suntem acum, nu are sens să mai facem consultări la Cotroceni. Dar dacă luăm altă decizie, cel mai probabil, marți sau miercuri vor avea loc consultări cu președintele”, a adăugat Grindeanu.

Nemulțumirile PSD în coaliția de guvernare

Potrivit liderului PSD, principalul motiv al organizării referendumului intern este nemulțumirea generală față de direcția în care se îndreaptă țara. Potrivit liderului social-democrat, 80% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.

„Nu o spun doar eu, ci românii. Avem inflație de 10%, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%, iar 55.000 de locuri de muncă din sectorul privat s-au pierdut în ultimele 10 luni”, a explicat Grindeanu.

Acesta a criticat și lipsa reformelor concrete în ultimele luni, menționând că actuala coaliție a fost marcată de tensiuni interne și de o lipsă de rezultate tangibile.

„România pare a fi neguvernată. Ne acuzăm unii pe alții în interiorul coaliției, în loc să ne ocupăm de adevăratele reforme”, a subliniat președintele PSD.

Ce urmează să se întâmple săptămâna viitoare

În cazul în care PSD decide să-și retragă sprijinul pentru actualul premier, Ilie Bolojan, Grindeanu estimează că săptămâna viitoare ar putea avea loc consultări la Palatul Cotroceni.

„Marți sau miercuri, președintele ar putea chema partidele la discuții pentru a cunoaște poziția fiecăruia și a găsi o soluție rapidă pentru depășirea crizei politice”, a precizat Grindeanu.

Deși liderul social-democrat consideră stabilitatea politică importantă, el a subliniat că aceasta trebuie să conducă la prosperitatea cetățenilor, ceea ce nu este cazul în prezent.

„Este responsabilitatea noastră, ca partid care reprezintă 45% din coaliție, să schimbăm direcția. Nu putem să rămânem de dragul de a rămâne, când lucrurile merg prost”, a concluzionat Grindeanu.

