Americanul venit în România spune de ce se muncesc, de fapt, oamenii în SUA

Un american venit în România a devenit viral pe TikTik după ce a explicat motivele pentru care fac americanii bani și de ce consideră mentalitatea românilor mai potrivită. Americanul spune că este o diferență uriașă între modul în care văd angajații din SUA și din România munca.

Bărbatul mărturisește că americanii trăiesc pentru a face bani și critică totuși ideile din SUA cu privire la succes și la salarii mari. Acesta spune că singurul obiectiv al americanilor este să facă și să aibă cât mai mulți ani.

„Este o diferență uriașă între modul în care trăiesc românii și americanii. În America, oamenii trăiesc să muncească, dar în România, oamenii muncesc ca să trăiască.

Pentru americani, cel mai mare obiectiv este să facă tot mai mulți bani. Acesta este singurul lor obiectiv, să facă bani mulți. Lor nu le pasă dacă trăiesc o viață bună, o viață confortabilă și relaxată sau dacă trăiesc alături de familie”, a mărturisit Martel, pe TikTok.

Tânărul din SUA critică viziunea americanilor despre bani

Martel critică viziunea americanilor despre bani și spune că aceștia se gândesc doar cum să se îmbogățească, fără să țină cont de familie sau de calitatea vieții.

„Lor le pasă doar de cum să facă mai mulți bani. În fiecare dimineață când se trezesc, americanii se gândesc doar cum să facă bani, ceea ce e bine, dar până la un punct. Din punctul meu de vedere, este important să ai și o viață bună și familia alături”, a mai explicat el, în videoclipul postat pe celebra platformă.

De ce românii știu să facă bani mai bine ca americanii

În videoclipul postat pe TikTok, Martel este de părere că românii știu să facă bani mai bine ca americanii, tocmai pentru că nu fac un scop din asta. Bărbatul din SUA este de părere că românii muncesc ca sa își permită micile plăceri ale vieții. El a mai remarcat că românii își construiesc familii pe care le țin alături și spune că acestea sunt mai importante ca banii.

„De exemplu, în România oamenii muncesc ca să se poată distra în weekend, ca să aibă bani pentru mici plăceri, excursii, să facă un grătar și este un lucru foarte diferite. Eu cred că aici mentalitatea aceasta este mult mai sănătoasă și este important să te bucuri de viață”, a mai mărturisit americanul venit în România.

Martel este de părere că mentalitatea românilor este mai sănătoasă, aceștia din urmă păstrând un echilibru între muncă, familie și distracție.

„Americanii sunt foarte stresați. Sigur că și românii sunt stresați, dar viața lor pare totuși mai bună și pare că știu mai bine cum să facă bani”, a mai spus el.

