Podcastul „Prima dată” este o invitație la descoperire, curaj și autenticitate. Fiecare episod aduce interviuri cu oameni care inspiră, care se reinventează și demonstrează că orice început are puterea de a transforma vieți. Pentru că „Totul începe cu Prima dată”.

De la idolul adolescenților din anii ’90, cu trupa U-nite, până la rolurile din „Serviciul Român de Comedie” sau serialul „Tătuțu”, Cătălina și-a trăit viața sub ochii publicului. Totuși, dorința de reinventare a împins-o acum spre o zonă complet nouă. Artista a mărturisit că ideea facultății a apărut din nevoia de a comunica mai profund cu copiii pe care îi antrenează la studioul său de actorie. Ea a realizat că arta spectacolului se împletește adesea cu terapia și a vrut să dețină instrumentele necesare pentru a-i ajuta pe micii artiști să-și depășească blocajele emoționale.

Întoarcerea la statutul de studentă a venit cu emoții copleșitoare. Actrița a povestit, cu multă sinceritate, cum la primele examene a suferit de o anxietate atât de mare încât a fost nevoită să ceară permisiunea de a purta dopuri de urechi pentru a se putea concentra. Deși este obișnuită cu stresul scenei, rigoarea examenelor academice a reprezentat o „primă dată” plină de provocări, pe care însă a reușit să o depășească cu brio.

Privind spre trecut, Cătălina a rememorat și momentul în care „a forțat” intrarea în televiziune la doar 14 ani. Cu o doză uriașă de curaj, s-a strecurat pe podiumul unei prezentări de modă unde nu fusese invitată, gest care i-a atras atenția lui George Mihăiță și i-a deschis porțile către o carieră de succes.

Astăzi, Cătălina Grama privește cu recunoștință către părinții săi, care au avut încrederea să o lase să plece în turnee prin țară încă de copilă. Povestea ei, împărtășită în podcastul „Prima dată”, rămâne un exemplu de ambiție, demonstrând că o carieră solidă în divertisment poate fi oricând completată de o nouă pasiune academică, dacă există curajul de a o lua de la capăt.

Ediția integrală poate fi urmărită și pe canalul de YouTube al Ralucăi Hagiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE