De la un look vintage redat de blanitele chic, pana la unul clasic oferit de faimoasele paltoane cu linii elegante, in ultimele luni de iarna ce au mai ramas vei avea de unde sa alegi. Alaturi de reprezentantii magazinului online Chic Diva am realizat un top al trendurilor de outwear pentru acest sezon.

Paltonul cu cordon

Eleganta acestui model de palton a fost apreciata dintotdeauna, iar in prezent fetele caselor regale poarta cu mandrie paltonul cu cordon. Aspectul pe care acestea il aduc purtatoarei este unul extrem de feminin, elegant si asigura confortul necesar. Se gaseste in nenumarate variante cromatice, fiecare oferind o nota distincta de rafinament.

Utilizarea sa este mai larga in categoria tinutelor elegante. Se asorteaza impecabil cu o pereche de pantaloni tigareta si un pulover din casmir. Nu fac exceptie nici tinutele sofisticate de seara, acest tip de palton fiind preferat de catre doamne sau domnisoare pentru evenimentele speciale.

Palton negru, simplu

O investitie pe termen lung, care ar trebui sa fie nelipsita din garderoba ta o constituie paltonul negru, cu o croiala dreapta, clasica. Sunt atemporale si raman in trend in fiecare toamna si iarna, mai cu seama in acest sezon. Paltonul clasic se adapteaza magistral tinutelor pentru birou sau celor dedicate intalnirilor formale sau interviurilor. In cadrul paginii https://chic-diva.ro/ se gasesc mai multe modele, incepand de la cele mai scurte si subtiri, pana la cele lungi, care surprind prin eleganta si opulenta.

Paltonul cu gluga

Marii designeri au avut o multime de propuneri in materie de paltoane pentru acest sezon. O atentie deosebita a fost acordata si caracterului practic al acestora, motiv pentru care au urcat in topul tendintelor si paltoanele cu gluga. Reprezinta o piesa sic, feminina si ideala in a crea tinute stratificate.

Paltonul accesorizat cu blana

Fie ca este naturala sau artificiala, intr-o culoare sau multicolora, blana a intrat in atentia designerilor din sezonul de iarana 2017-2018. Paltoanele cu accente de blana ofera un suflu deosebit de luxos si iti va oferi mereu un look vintage si sofisticat. Blana se adapteaza perfect tinutelor elegante, inclusiv evenimentelor de seara, atunci cand rochia pretioasa pe care am imbracat-o va trebui sa fie acoperita de o haina pe masura.

Paltonul in stil militar

Incepand cu anii 40 a luat nastere o moda a imbracamintei de tip militar. Readaptata trendurilor de actualitate, aceasta moda se intoarce si in acest sezon chiar si cu mai multa forta. In culorile caracteristice, care sunt mai inchise, se asorteaza excelent cu o tinuta monocromatica pentru a nu se crea un efect prea incarcat vizual.

Magazinul online Chic Diva acorda o atentie sporita modei feminine, motiv pentru care pune la dispozitia doamnelor si domnisoarelor o colectie impresionanta de paltoane. Acestea se gasesc sub diverse forme si modele, definite de un nivel calitativ inalt si o estetica desavarsita.