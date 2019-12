Iata, asadar, trei tipuri de covoare profesionale, care sunt foarte apreciate in institutiile private sau de stat:

Covorase dezinfectante : aceste covorase sunt recomandate pentru multitudinea de zone industriale, zone din segmentul alimentar, medical si asa mai departe. Acestea asigura o igienizare profesionala a spatiilor si o curatenie de lunga durata;

Toate aceste covorase pot fi achizitionate de pe Sanito.ro (covoare-profesionale.ro) – unul dintre cele mai cunoscute si apreciate magazin online, care ofera o gama profesionala de covoare, la un raport calitate / pret extrem de bun. Avand o experienta de peste 13 ani in domeniu, Sanito este unul dintre brand-urile puternice de pe piata din Romania. Dedicat solutiilor complete si inteligente de igienizare si curatare a spatiilor, acesta vine cu produse variate si profesionale, dedicate oricarui tip de afacere.

Covoarele profesionale au un loc important in aproape toate institutiile, publice, private sau de stat. De aceea, acestea trebuie alese si schizitionate din magazine de specialitate, care pun pe primul loc nevoile corecte ale spatiului in care vor fi montate si care se remarca in primul rand printr-o calitate ridicata a materialelor si tehnologiilor care stau la baza constructiei lor. De aceea, specialistii Sanito sunt disponibili pentru consiliere in alegerea celor mai bune solutii si produse, specifice spatiului in care sunt folosite, montaj si mentenanta, servicii de cea mai inalta calitate pentru un parteneriat de success.

