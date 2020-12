Sărbători cu Euforic de Vinalia (PUBLICITATE)

De sărbători Vinalia iți aduce pe masa vinuri alese!

Intră pe https://www.vinaliaceptura.ro/magazin-vinuri/shop/ și alege ce ți se potrivește. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, nu-i așa? Noi iți trimitem voia bună la… bax:

 “Garagiste de Vinalia” spune povestea inceputurilor noastre (in zona Bordeaux fauritorii de vin de “garaj” sunt numiti Garagiste), cand am pornit cu un petec de vie si am visat sa iti putem darui azi un vin innobilat de un manunchi de fructe rosii cu taninuri bine echilibrate.

 “Magie de Vinalia” este, pe bune, o combinatie fericita intre mai multe soiuri de struguri. Ce sa mai, o simfonie eleganta in cerul gurii tale.

 “Miracol de Vinalia” nu si-a primit numele doar de amorul artei. E ceva special in soiul de Feteasca Neagra de la noi… e mai puternic, mai sigur pe el, mai persistent pe papilele gustative. Un adevarat belsug!

 “Mister Merlot de Vinalia” este si pentru noi o enigma. Nu ne explicam cum de se simt atat de pronuntat prunele negre si afinele in acest Merlot…

 “Mister de Vinalia” in varianta Cabernet Sauvignon vine cu un buchet intens de coacaze rosii si negre cu note de ciocolata. Doar imagineaza-ti gustul catifelat…

În Grecia Antică, gazda lua prima inghițitură de vin pentru a asigura oaspeții că vinul nu a fost otrăvit, de unde și expresia „Bem pentru sănătatea ta!” iar acest lucru vi-l dorim și noi: Să aveți parte de un an nou cu sănătate!

