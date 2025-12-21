Ce conțineau fișierele dispărute

Dispariția documentelor nu a fost însoțită de nicio explicație oficială și nici de o notificare către public.

Fișierele care erau disponibile vineri, 19 decembrie, și nu mai puteau fi accesate sâmbătă includeau imagini cu picturi reprezentând femei nud, dar și o fotografie care arăta mai multe poze așezate pe un bufet și în sertare. Într-unul dintre sertare se afla și fotografia cu Donald Trump, Jeffrey Epstein, Melania Trump și Ghislaine Maxwell, asociată de lungă durată a lui Epstein.

Photos and other materials will continue being reviewed and redacted consistent with the law in an abundance of caution as we receive additional information. https://t.co/xXngYQ4Qaw — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 21, 2025

Departamentul de Justiție nu a răspuns solicitărilor legate de motivul dispariției fișierelor, însă a transmis într-o postare pe platforma X că „fotografiile și alte materiale vor continua să fie revizuite și redactate în conformitate cu legea, cu multă prudență, pe măsură ce primim informații suplimentare”.

Democrații iau atitudine: „Ce altceva e mușamalizat?”

Dispariția inexplicabilă a fișierelor a alimentat rapid speculații în mediul online, într-un caz care, de ani buni, este înconjurat de suspiciuni legate de persoane influente din anturajul lui Epstein. Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au atras atenția asupra fotografiei lipsă cu Trump într-o postare pe X:

This photo, file 468, from the Epstein files that includes Donald Trump has apparently now been removed from the DOJ release.@AGPamBondi is this true? What else is being covered up? We need transparency for the American public. pic.twitter.com/3wYZAl2dse — Oversight Dems (@OversightDems) December 20, 2025

„Ce altceva se mușamalizează? Avem nevoie de transparență pentru publicul american”, au scris aceștia.

Mii de pagini publicate, dar documentele-cheie lipsesc

Episodul a amplificat nemulțumirile deja existente legate de publicarea dosarelor Epstein. Deși Departamentul de Justiție a făcut publice zeci de mii de pagini, documentele nu aduc multe informații noi despre infracțiunile lui Epstein sau despre deciziile procurorilor care, timp de ani la rând, i-au permis să evite acuzații federale grave.

Printre documentele care lipsesc se numără interviurile FBI cu victimele și notele interne ale Departamentului de Justiție privind deciziile de punere sub acuzare, materiale considerate esențiale pentru înțelegerea modului în care a fost gestionat cazul.

Lipsesc și nume importante din anturajul lui Epstein

Documentele publicate fac doar referiri limitate la unele personalități influente asociate de-a lungul timpului cu Epstein, inclusiv fostul prinț Andrew al Marii Britanii. Acest lucru a relansat întrebările legate de cine a fost anchetat, cine nu și cât de mult contribuie aceste dezvăluiri la responsabilitatea publică.

Printre informațiile noi se află detalii despre decizia Departamentului de Justiție de a renunța la ancheta federală în anii 2000, permițându-i lui Epstein să pledeze vinovat în 2008 pentru o acuzație mai ușoară, la nivel statal. Apare și o plângere din 1996, necunoscută anterior, în care Epstein era acuzat de furtul unor fotografii cu copii.

Fotografii cu Clinton, puține cu Trump

Au fost publicate numeroase imagini cu reședințele lui Epstein din New York și Insulele Virgine Americane, precum și fotografii cu vedete și politicieni. Apar mai multe fotografii inedite cu fostul președinte Bill Clinton, dar foarte puține cu Donald Trump.

Ambii au fost asociați cu Epstein în trecut, dar ulterior au negat relațiile cu acesta. Nici Clinton, nici Trump nu au fost acuzați de fapte ilegale în legătură cu Epstein, iar autoritățile nu au indicat că fotografiile ar fi avut un rol în dosarele penale.

Publicare „în tranșe”, fără termen clar

Deși Congresul a stabilit un termen-limită pentru publicarea documentelor, Departamentul de Justiție a anunțat că va continua să le facă publice treptat. Instituția a invocat procesul îndelungat de protejare a identității supraviețuitorilor și nu a oferit un calendar pentru următoarele dezvăluiri.

Această abordare a stârnit furia unor victime și a membrilor Congresului care au susținut legea privind transparența. „Simt că, din nou, Departamentul de Justiție, sistemul judiciar ne dezamăgește”, a declarat Marina Lacerda, potrivit AP, care susține că Epstein a început să o abuzeze sexual când avea 14 ani.

Ce arată documentele despre ancheta din 2007

Documentele publicate până acum indică faptul că procurorii federali aveau, în 2007, un caz solid împotriva lui Epstein, dar nu au formulat acuzații federale. Transcrierile marelui juriu includ mărturii ale agenților FBI care au relatat declarațiile fetelor și tinerelor plătite pentru acte sexuale. Cea mai tânără avea 14 ani.

O martoră a declarat că Epstein o plătea cu 200 de dolari pentru fiecare fată recrutată: „Pentru fiecare fată pe care i-o aduceam, el îmi dădea 200 de dolari”, a spus aceasta, potrivit AP.

Jennifer Freeman, avocata Mariei Farmer, una dintre acuzatoarele lui Epstein, a spus că publicarea documentelor este, în același timp, o victorie și un eșec al statului: „Este un triumf și o tragedie. Se pare că guvernul nu a făcut absolut nimic. Dacă ar fi investigat măcar puțin, l-ar fi putut opri”.

Jeffrey Epstein a fost acuzat de trafic sexual în 2019 de procurorii federali din New York, dar s-a sinucis în închisoare, înainte de proces. Documentele făcute publice până acum reprezintă doar o mică parte din milioanele de pagini aflate în arhivele Departamentului de Justiție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE