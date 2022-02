2020-05-09 14:52:16 GRONINGEN - Wesley Wiltschut organiseerde vanmiddag een demonstratie tegen de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Hij vertrouwt de maatregelen niet, o.a. de anderhalve meter afstand. De demonstratie op de Ossenmarkt trok ca. 40 deelnemers, en naast Wiltschut kwamen andere sprekers aan het woord die hun zorgen uitten over het verplicht stellen van een vaccin, de invoering van 5G, de situatie in de gezondheidszorg etc. COPYRIGHT ANJO DE HAAN / HOLLANDSE HOOGTE,Image: 518624120, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia