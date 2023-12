De altfel, poliţiştii de la Rutieră prind în trafic în mod frecvent zeci și chiar sute de şoferi care conduc în stare de ebrietate. Pentru a evita astfel de situații, care îți pot aduce mari neplăceri, este recomandat ca, dacă ai consumat alcool, să aștepți până când acesta este eliminat din organism. Atenție însă, pentru că nu este atât de simplu pe cât ar crede unii. Corpul are nevoie de o anumită perioadă de timp pentru metabolizarea alcoolului și pentru a-l elimina din organism. În același timp, specialiștii susțin că nu există nici o modalitate prin care să reduci mai repede concentrația de alcool din sânge în cazul în care consumi alcool și vrei să te urci la volan. În cele ce urmează îți spunem de cât timp este nevoie pentru a te putea urca din nou la volan după ce ai consumat băuturi alcoolice.

Ce este alcoolul

Alcoolul este o substanță psihoactivă, care este obținută prin fermentarea unor ingrediente cum ar fi cerealele sau fructele. Odată ce este ingerat, alcoolul este absorbit relativ puțin în stomac, mai mult la nivelul intestinului subțire. El este absorbit rapid în sânge, absorbția începând de la nivelul mucoasei bucale. Apoi, este distribuit liber în întregul organism, prin toate organele și țesuturile corpului, după care este metabolizat cu ajutorul enzimelor hepatice.

Recomandări Incendiu la Ferma Dacilor: a fost recuperată a șaptea victimă – un copil. O altă persoană, încă dispărută. Pensiunea nu avea autorizație de construire și nici autorizație de securitate la incendiu

Consumul de alcool declanşează un lanţ de reacţii complexe în organism, acesta luptând, practic, pentru a descompune alcoolul şi pentru a-l face inofensiv pentru organism. Vorbim despre un proces de durată, acesta este şi principalul motiv pentru care unii şoferi prezintă o alcoolemie ridicată şi la câteva ore după ce au consumat în mod propriu-zis alcool. Trebuie să știi că alcoolul poate afecta corpul prin alterarea sistemelor nervos, muscular și hormonal. Aceste efecte negative pot varia în funcție de cantitatea consumată, de perioada de consum și de răspunsul individual.

Cum este metabolizat alcoolul

În jur de 20% din alcoolul consumat se elimină în aerul expirat, în timp ce restul de 80% se metabolizează în ficat, care este principalul organ responsabil pentru eliminarea alcoolului din organism. Procesul de metabolizare a alcoolului implică transformarea lui prin sinteze enzimatice în produse chimice, care sunt eliminate din organism prin urină și prin respirație. Enzimele sunt niște proteine care acționează asupra substanțelor consumate și le transformă în compuși diferiți, printr-un proces chimic numit metabolism, aflăm de pe site-ul ReginaMaria.ro. Metabolizarea alcoolului are loc la o rată de 16 mg alcool/100 ml de sânge pe oră, fără legătură cu cantitatea de alcool consumată.

Recomandări Cum arată ultima listă de cheltuieli ale PSD și PNL. Ciolacu&Ciucă țin la sertar un proiect important privind banii pentru presă

Efectele unei băuturi alcoolice sunt resimțite după 15 până la 45 de minute de la ingestie, iar procesarea alcoolului în organism este una dintre cele mai previzibile reacții chimice din corp. Metabolizarea alcoolului după ingestie poate fi rezumată după cum urmează:

30 secunde după ingestie – alcoolul începe să pătrundă în sânge și să circule către creier;

5 minute după ingestie – alcoolul pătrunde în stomac, iar de aici, o cantitate redusă este eliminată prin respirație;

20 de minute după ingestie – 90% din alcool ajunge în intestinul subțire, pancreas și ficat;

12 ore după ingestie – acesta este finalul ferestrei în care poate fi detectat în urină.

În cât timp se elimină alcoolul din organism

Alcoolul poate rămâne în sânge chiar și până la 24 de ore, mai ales dacă au fost consumate cantități mari de băuturi spirtoase. Unii bărbați cred că se pot trezi repede dintr-o beție, însă fiziologia spune altceva. Durata procesului de eliminare a alcoolului din organism depinde de mai mulți factori, precum greutatea persoanei respective, tipul de băutură, durata în care a fost consumată băutura. În general, viteza de eliminare a alcoolului din sânge este de 16 mg alcool/100 ml sânge/oră. Altfel spus, un conducător auto care are o alcoolemie de 1,6‰ are nevoie de cel puțin 10 ore pentru a ajunge la o alcoolemie 0,0‰. Valoarea alcoolemiei se calculează prin înmulțirea cantității de alcool consumat în grame cu 0,8 (n.n. – densitatea alcoolului), după care totul se împarte apoi la greutatea corporală a consumatorului.

Recomandări Interviu cu călugărul care a fost director de bancă: „Suntem într-o recesiune. Toate politicile monetare, financiare, economice sunt doar nişte aparate care ţin în viaţă un muribund”

Spre exemplu, un litru de vin consumat va fi eliminat din sânge în aproximativ 7-9 ore. În schimb, o cantitate de 500 ml de alcool de 5%, adică echivalentul unei beri, va fi eliminată mult mai repede dacă este băută mai lent decât dacă este băută rapid. Cu alte cuvinte, o bere băută într-o oră va fi eliminată în circa două ore, în timp ce aceeași bere consumată în jumătate de oră va fi eliminată în 6 ore. De asemenea, 100 ml de lichior se vor elimina în ceva mai mult de trei ore, în timp ce 100 ml de palincă vor fi eliminați în aproximativ 4 ore.

Factorii care influențează metabolizarea alcoolului

Odată consumat, alcoolul parcurge un traseu complex în organism, având diferite efecte care depind de cantitatea și de tipul de băutură pe care ai consumat-o. Este esențial să fim cu toții conștienți de impactul pe care îl poate avea alcoolul asupra organismului și să îl consumăm cu responsabilitate. Acest lucru depinde de mai mulți factori, cum ar fi sexul, vârsta, greutatea corpului, cantitatea de alcool și alimentele consumate.

Sexul

Femeile sunt mai puțin rezistente la alcool decât bărbații, iar explicația este aceea că ele au mai puține enzime care metabolizează alcoolul. De aceea, atunci când beau, ele își vor reveni mai greu, în timp ce alcoolul din sânge va fi mai greu de eliminat în cazul lor.

Vârsta

Alcoolul este mai greu de eliminat din sânge pe măsură ce înaintezi în vârstă. Ficatul are o capacitate mai mică de a-l procesa, astfel că ritmul în care va fi eliminat este unul mai lent, scrie site-ul AlcoholRehibeGuide.org.

Greutatea

Persoanele cu o greutate mai mare vor avea o concentrație de alcool mai mică în sânge comparativ cu persoanele cu o greutate mai mică, chiar dacă acestea beau aceeași cantitate de alcool.

Alimente

Valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în circa o jumătate de oră în cazul persoanelor care au consumat alcool pe stomacul gol, situație în care metabolismul este mai rapid. În schimb, dacă mănânci înainte să bei, alcoolemia maximă va fi atinsă la aproximativ două ore de la consumul de alcool. Explicația este aceea că alcoolul este mult mai repede absorbit pe stomacul gol.

Este important de știut că rata de metabolizare crește odată cu ingestia de alimente. Astfel, alcoolul se metabolizează mai repede la sfârșitul zilei și se elimină ceva mai repede în timpul exercițiilor fizice. De asemenea, foarte importantă este și capacitatea ficatului de a produce enzimele care procesează alcoolul.

În cât timp poate fi detectat alcoolul în organism

Timpul în care poate fi detectată prezența alcoolului în organism poate varia în funcție de testul utilizat, precizează HealthLine.com, după cum urmează:

Alcool în sânge – poate fi depistat timp de 6-12 ore;

Alcool în respirație – poate fi depistat până la 24 de ore;

Alcool în urină – poate fi depistat între 12 și 48 de ore;

Alcool în salivă – poate fi depistat timp de 48 de ore;

Alcool în păr – poate fi depistat până la 90 de zile.

Ce riști dacă te urci băut la volan

Conducerea sub influența băuturilor alcoolice este un fenomen extrem de periculos, tot mai des întâlnit la nivel global în rândul șoferilor, în special al celor tineri și neexperimentați. În multe țări, printre care și România, conducerea unui automobil pe drumurile publice sub influența alcoolului reprezintă o încălcare gravă a legislației rutiere în vigoare și se pedepsește cu amenzi uriașe, cu suspendarea ori anularea permisului auto și, în unele cazuri, chiar cu închisoarea. De aceea, din ce în ce mai multe state adoptă o politică de toleranță zero față de inconștienții care se urcă băuți la volan și-și pun în pericol propria viață, dar și pe cea a celor din jur.

Legislația rutieră din țara noastră nu este similară cu cea din multe țări europene, având toleranță zero atunci când vine vorba despre consumul de alcool la volan. Astfel, conform prevederilor Codului Rutier, o concentrație de alcool în sânge cuprinsă între 0,20 și 0,50 g/l sau o concentrație între 0,10 și 0,40 mg/l în aerul expirat reprezintă contravenție și este sancționată cu suspendarea permisului de conducere până la 6 luni. În schimb, în cazul în care concentrația de alcool este de peste 0,5‰ alcool pur în sânge, fapta conducătorului auto constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală, în funcție de valoarea alcoolemiei. Scapă șoferii care au o concentrație de alcool în sânge mai mică de 0,20 g/l.

Vezi şi în ce țări este legal să consumi alcool și apoi să te urci la volan!

Urmărește-ne pe Google News