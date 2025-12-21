Durere profundă pentru Mihaela Rădulescu: familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu mamei sale, Marilena Țiganu, la capela din Snagov. Vedeta a sosit la priveghi cu pași grei, vizibil îndurerată, purtând o ținută sobră și elegantă, care a reflectat demnitatea și rafinamentul cu care s-a confruntat cu această pierdere.

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru Mihaela Rădulescu, care l-a pierdut mai întâi pe partenerul de viață, Felix Baumgartner, și apoi, la doar cinci luni distanță, pe mama sa. Marilena Țiganu, fostă profesoară de limba și literatura română la Piatra-Neamț, s-a stins din viață pe 19 decembrie, lăsând în urmă durere și regrete în rândul familiei. În aceste momente grele, Mihaela a păstrat eleganța caracteristică, purtând un palton și pantaloni negri, cu ghete cu toc discret, iar ochelarii de soare i-au ascuns privirea încărcată de suferință.

Mihaela a atras toate privirile cu accesoriile sale de lux. Vedeta a purtat o geantă care amintea de celebrul Chanel Classic Flap, cunoscută pentru pielea matlasată și lanțul metalic împletit cu piele, un simbol al eleganței în lumea modei. Prețurile pentru astfel de genți noi ajung să depășească 9.000 – 11.000 de euro.

La capela din Snagov au sosit printre primii fratele vedetei cu soția sa, dar și colegul de breaslă Cristian Bozgan, prezentator al emisiunii Ferma alături de Mihaela, potrivit cancan.ro. Vedeta i-a întâmpinat pe cei dragi cu îmbrățișări, în timp ce familia și apropiații îi aduceau un ultim omagiu mamei care va fi înmormântată alături de tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, decedat în 2014.

În ciuda suferinței, Mihaela Rădulescu și-a demonstrat din nou puterea și demnitatea, făcând față unei dureri imense și găsind sprijin în familie și în apropiați în aceste momente de cumpănă.

De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu

Mihaela a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, în care dezvăluie motivul pentru care Marilena Țiganu s-a stins din viață.

Mama Mihaelei Rădulescu se afla internată la Spitalul Elias din Capitală și toată lumea a crezut că aceasta avea probleme grave de sănătate, de mai mult timp. Vedeta spune că cea care i-a dat viață nu era, de fapt, bolnavă.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix.

Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta.

Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Într-o zi când voi fi mai puternică vă voi spune toată povestea vieții mele în ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat pentru toți din ea. Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță.

Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut. Sunteți îngeri cu toții. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și de fratele meu”, a fost mesajul transmis de Mihaela Rădulescu.

