Turiștii din 2026 nu mai aleg un spațiu de cazare ghidându-se exclusiv după aspectul camerei sau după priveliște, ci pun un accent deosebit pe pachetele de servicii integrate: piscine exterioare încălzite, zone de wellness, intimitate, jacuzzi privat și activități diversificate pentru copii, accesibile indiferent de condițiile meteorologice.

O tendință tot mai evidentă pe piața internă este migrarea dinspre camerele tradiționale de pensiune către mici sate de vacanță formate din case sau vile independente. Acest format răspunde cerințelor familiilor și grupurilor mici care caută confortul unei locuințe complete, cu living, mai multe dormitoare, bucătărie și terasă proprie, păstrând totodată accesul la facilitățile comune ale unui complex modern, cum ar fi terenurile de sport sau spațiile gastronomice.

Diferența majoră dintre piața locală și destinațiile din Vest rămâne însă raportul calitate-preț. În timp ce o vilă cu două dormitoare și facilități de wellness în zonele alpine din Austria se închiriază cu tarife ce pornesc de la 400 de euro pe noapte, în România încep să apară proprietăți echivalente ca nivel de dotări la aproape jumătate din acest cost, ajungând la aproximativ 50 de euro de persoană pe noapte pentru o casă întreagă în care se pot caza patru adulți.

Investițiile în piscine exterioare încălzite și în zone de relaxare deschise tot anul permit prelungirea sezonului turistic dincolo de lunile de vârf.

Un exemplu în acest sens este complexul Eskaperdo Resort de lângă satul Vărșag, din județul Harghita, format din 20 de vile moderne în stil scandinav, majoritatea dotate cu jacuzzi privat și acces la o piscină încălzită în aer liber, terenuri de sport și trasee montane.

Experții din domeniu subliniază că turistul român a devenit mult mai atent la experiența de ansamblu. Cu toate că românii au reprezentat peste 78% din totalul sosirilor în structurile de cazare din țară în prima jumătate a anului 2026, menținerea acestora în stațiunile autohtone depinde direct de viteza cu care serviciile locale vor atinge standardele europene.

România deține cadrul natural necesar pentru a rivaliza cu destinațiile din Alpi, însă pasul decisiv constă în extinderea acestor facilități moderne care transformă o simplă cazare într-o vacanță completă.

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