Stațiuni montane Austria - cele mai frumoase destinații pentru schi și relaxare

Descoperă cele mai frumoase stațiuni montane din Austria:

Despre Austria

Austria are multe sate alpine frumoase, pante ușor împădurite și gazde super prietenoase. Este locul în care începătorii în ale sportutilor de iarnă pot învăța , intermediarii pot schia toată ziua pe pârtii mai largi decât o autostradă, iar experții se pot bucura de unele dintre cele mai epice itinerarii din Europa.

Austria deține stațiuni montane renumite în întreaga lume, cum ar fi Mooservirt din St. Anton, dar omniprezența barurilor de pe pantă este cea care face Austria cu adevărat specială. Dacă mergeți pe oricare dintre pârtii, în oricare dintre cele 435 de stațiuni de schi ale țării, în orice după-amiază și e aproape garantat că veți întâlni un local vechi, cu genul acela de muzică care se găsește exclusiv în stațiunile de schi austriece, unde acordeonul este întotdeauna însoțit de un ritm puternic de club.

Austria este, de asemenea, relativ ieftină pentru o destinație de schi de clasă mondială. Stațiunile sale sunt la fel de mari și la fel de bine îngrijite ca oricare din Franța sau Elveția, dar aproape totul – de la cazare, la permise de schi, la costul unei runde de jägerbombs – este mi puțin costisitor.

Cele mai cunoscute stațiuni montane din Austria

St. Anton

Stațiuni montane Austria – St Anton

St Anton din regiunea Arlberg este una dintre cele mai faimoase stațiuni de schi din Asutria și din lume. Aceasta găzduiește unele dintre cele mai provocatoare pârtii din Alpi.

Situat într-o vale îngustă, satul St Anton are un centru fără mașini, are un caracter tradițional și activitate pe tot parcursul zilei și până târziu în noapte. Pârtiile din jur oferă o diversitate incredibilă, de la abrupturile Valluga până la pantele blânde ale satului din jurul Nasserein. Un sistem extins de zăpadă artificială asigură ca zona de schi să fie întotdeauna acoperită de zăpadă.

Pe lângă faptul că este una dintre cele mai bune stațiuni de schi din Austria, St Anton este plină de istorie – aici a fost instalată una dintre primele telecabine din Alpi și aici, în anii 1920, a început conceptul de lecții de schi în grup. Considerat ca unul dintre leagănele tradiției moderne de schi alpin, St Anton își merită reputația sa ca fiind una dintre cele mai bune stațiuni, nu doar din Austria, ci și din lume.

Mayrhofen

Mayrhofen

O favorită a britanicilor iubitori de petreceri, Mayrhofen este una dintre acele stațiuni montane din Austria perfecte pentru schiorii încrezători și se mândrește cu una dintre scenele grozave de snowboarding din Alpi. Legendarul echipaj Aesthetiker numește valea Zillertal din jur căminul său, iar snowpark-ul de aici este unul fără egal, cu linii pentru fiecare nivel, de la începători la profesioniști experimentați.

Satul, legat de telecabina Penkenbahn de stațiunea principală, arată așa cum te-ai aștepta ca o stațiune austriacă din inima Tirolului să arate.Dar, deși este liniște ziua, acest loc prinde viață după-amiaza și seara – mai ales când Snowbombing, cel mai mare, cel mai bun și mai lung festival de muzică de iarnă din lume se înfățișează în oraș.

Kitzbuhel

Statiuni montane Austria – Kitzbuhel

Această stațiune tiroleză este renumită pentru cursa istorică de schi alpin Hahnenkamm. Cunoscut drept cel mai noduros traseu din calendarul de coborâre al Cupei Mondiale. Cu toate acestea, terenul de aici este de fapt destul de variat și este o stațiune excelentă pentru intermediari, deși o altitudine de bază scăzută înseamnă că fiabilitatea zăpezii poate fi o problemă.

Cu toate acestea, ceea ce face cu adevărat Kitzbühel o stațiune admirată este localitatea- un sat elegant, de lume veche, cu o istorie care se întinde înapoi de secole. Fermecătorul cartier medieval este plin de buticuri chic, hoteluri elegante.

Soll

Soll – Austria

Söll este cel mai plin de viață sat din vastul domeniu SkiWelt. Popular printre începători, funcționează și pentru intermediari – și iubitorii de dansuri la masă austriece.

Acest sat de schi tradițional austriac, potrivit pentru familii, este cel mai mare dintre cele nouă sate de intrare din jurul zonei de schi SkiWelt și poarta principală de acces către cei 279 km de pârtii, în mare parte ușoare și intermediare. Reputația sa de stațiune pentru distracție în familie nu se rezumă doar la pârtiile ușoare de schi – ci și la multe lucruri de făcut în și în jurul stațiunii, de la patinaj, la centrul acvatic de agrement. De asemenea, asigurați-vă că verificați traseul lor fantastic de schi nocturn pentru ceva puțin diferit.

Ischgl

Stațiuni montane de schi Austria – Ischgl

Capitala petrecerilor de iarnă, Ischgl, în Alpii de Est, are una dintre cele mai animate scene après-ski din Europa, dacă nu din lume. Dar asta nu este tot ce are de oferit. Pârtiile înalte, pline de zăpadă, un sistem excelent de teleschi fac din Ischgl o alegere excelentă pentru o vacanță de schi complet.

Zona de schi Silvretta Arena, legată de teleschi, este mare, dar puteți accesa și trei stațiuni învecinate Galtür, Kappl și See, cu același permis de teleschi. Cu toate acestea, schiatul de aici este excelent, dar probabil că Ischgl se mândrește mai mult cu petrecerile sale decât cu pârtiile sale.

Ellmau

Ellmau este poate cea mai bună dintre multe stațiuni montane din Austria potrivită pentru familii – un sat tradițional fermecător ascuns în colțul zonei de schi SkiWelt, care este renumit pentru că nu este atât de costisitor – atât în ​​ceea ce privește prețurile permiselor de teleschi, cât și cazarea, mâncarea, si băutura.

SkiWelt este fantastic pentru nivel mediu de schi. Ellmau, totuși, are propriul său deal de schi – împărțit cu micuțul său vecin Going – în cel mai liniștit colț al domeniului, unde pantele blânde sunt deservite de o serie bine proiectată de telecabluri paralele.

Pentru Austria, scena après-ski de aici nu este atât de dezvoltată, dând stațiunii o atmosferă liniștită. Facilități bune pentru copii și o zonă excelentă pentru începători, chiar lângă sat, se combină pentru a face din aceasta una dintre cele mai bune stațiuni de schi din Austria. Nu numai atât, are și un excelent raport calitate-preț!

Zell am See

Zell am See – Austria

Dacă Alpbach are un rival pentru titlul de „cea mai frumoasă stațiune de schi din Austria”, atunci trebuie să fie Zell am See. Amplasat pe malul unui mare lac de apă dulce, este uimitor pe tot parcursul anului, iar iarna vârful glaciar al Kitzsteinhorn și lanțul Hohe Tauern din jur creează un fundal incredibil, alb ca gheața.

Satul în sine este la fel de frumos, cu un oraș vechi atractiv centrat în jurul unei biserici gotice și plin de buticuri fermecătoare, restaurante care servesc mâncăruri tradiționale austriece și, inevitabil, câteva baruri excelente après-ski. Skipass-ul pentru Zell am See oferă acces la Kaprun, creând una dintre cele mai mari zone de schi din toată țara și una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Austria, cu 400 km de pârtii incredibile accesibile.

Descoperă și cele mai frumoase stațiuni montane din Bulgaria

Stațiuni montane și destinații de vacanță în Austria

Alpbach

Stațiuni montane Austria -Alpbach

Încărcată cu farmecul tradițional tirolez, Alpbach este una dintre cele mai frumoase stațiuni montane de schi din Austria. De fapt, este adesea votat „Cel mai frumos sat al Austriei”, iar legătura cu valea vecină Wildschönau nu face decât să-l facă cu atât mai atractiv.

Zona de schi, numită Ski Jewel Alpbachtal-Wildschönau, oferă o gamă largă de pârtii intermediare și este excelentă pentru începători.

Obergurgl

Obergurgl

Întins de-a lungul unei părți a văii superioare Ötztal, Obergurgl și sora sa geamănă Hochgurgl se combină pentru a forma una dintre cele mai sigure stațiuni montane din Austria. Motivul principal pentru aceasta este altitudinea mare – satul se află la 1.930 de metri, iar ascensoarele ajung la peste 3.000 de metri. Dar există și un sistem impresionant de înaltă tehnologie de generare a zăpezii pentru a umple golurile acolo unde este necesar, iar faptul că stațiunea este orientată spre nord-vest înseamnă că acoperirea cu zăpadă este aproape garantată până în luna mai.

Satul în sine are toate atracțiile obișnuite après, dar încă pare liniștit în comparație cu vecinul său zgomotos, Solden. Din fericire, Solden este accesibil cu permisul de teleschi Ötztal, așa că, dacă doriți o seară de pomină, mergeți acolo pentru o zi și luați pur și simplu autobuzul înapoi în vale la orice oră ați termina.

Saalbach

Saalbach Austria

Una dintre cele mai zgomotoase stațiuni montane din Austria, Saalbach este centrată pe un vechi sat tirolez atractiv și renumit pentru après-skiul complet. Are și acces la una dintre cele mai mari zone de schi din Austria, legate de teleschi.

Zona extrem de populară Saalbach-Hinterglemm-Leogang Ski Circus a fost extinsă cu o legătură cu telegondola către Fieberbrunn, dându-i numele lung de Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Aceasta este acum o zonă de schi mare, cu peste 270 km de pârtii.

Aceste pârtii sunt potrivite pentru orice tip de vacanță la schi.

Citeşte şi:

Locuri de vizitat în Spania – Destinații turistice pe care să nu le ratezi

Locuri de vizitat în Italia – Destinații pentru o vacanță de neuitat

Locuri de vizitat în Germania – Destinații turistice ce merită vizitate

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Torturat de părinți până aproape de moarte, un băiețel a reușit să schimbe legea în Marea Britanie: "Am plâns în hohote când l-am întâlnit prima dată"

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2021. Capricornii ar vrea să asiste neutru la disputele unor apropiați, dar e greu să reziste

Știrileprotv.ro Toate țările trebuie să se pregătească pentru valul de infectări cu Omicron. Anunțul făcut de OMS

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic